Google, Türkiye için Gemini AI Ultra'nın abonelik fiyatını başlangıç için 1.479,99 TL’ye düşürdü. Ancak 4 kat fazla limit isteyenler için 8.999,99 TL’lik seçenek de devam ediyor.

Google’ın yapay zekâ aboneliklerinde Türkiye için dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Daha önce 8.999,99 TL fiyatıyla gündem olan Google AI Ultra, artık 1.479,99 TL’den başlayan fiyatla kullanıcıları bekliyor.

Bu da en üst seviye Gemini paketine giriş fiyatında yaklaşık %83,6’lık düşüş anlamına geliyor. Ancak burada önemli bir detay var: 8.999,99 TL’lik paket tamamen kalkmış değil.

Gemini AI Ultra artık daha ucuz bir başlangıç seviyesine sahip

1.479,99 TL’lik Google AI Ultra paketi, Pro plana göre 5 kata kadar daha yüksek kullanım limiti sunuyor. 8.999,99 TL’lik daha pahalı Ultra seçeneği ise 20 kata kadar daha yüksek limit isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Yani Google aslında Ultra paketini tek kalemde ucuzlatmış değil; daha düşük limitli ama çok daha erişilebilir bir Ultra seçeneği eklemiş gibi görünüyor.

Google’ın Türkiye’deki AI paketleri

Paket Fiyat Öne çıkan özellikler Free 0 TL Gemini uygulaması, sınırlı gelişmiş model erişimi, 15 GB depolama Google AI Plus 199,99 TL/ay Free’ye göre 2 kata kadar limit, 200 GB depolama Google AI Pro 719,99 TL/ay Free’ye göre 4 kata kadar limit, 5 TB depolama Google AI Ultra 1.479,99 TL/ay Pro’ya göre 5 kata kadar limit Google AI Ultra 8.999,99 TL/ay Pro’ya göre 20 kata kadar limit, en yüksek kullanım sınırları

Kısacası Gemini’nin en güçlü özelliklerine erişmek isteyen ama aylık 9 bin TL ödemek istemeyen kullanıcılar için artık daha makul bir seçenek var. Yine de en yüksek limitleri isteyenlerin 8.999,99 TL’lik pakete yönelmesi gerekecek.