Google, yeni yapay zekâ modeli Gemini 3.5 Flash'ı Google I/O 2026 etkinliğinde görücüye çıkardı.

Google, yeni nesil yapay zekâ modelini resmen tanıttı. Şirketin tanıttığı Gemini 3.5 modeli yalnızca daha hızlı ve daha akıllı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı adına aksiyon alabilen yeni bir dönemin de kapısını aralıyor.

Bugün itibarıyla serinin ilk bombası olan Gemini 3.5 Flash tüm dünyada kullanıma sunuldu. Gemini 3.5 Pro ise önümüzdeki ay tanıtılacak.

Hız, mantık ve güç: Gemini 3.5 Flash sahnede

"Hızlı olan hata yapar" derler ama Gemini 3.5 Flash bu kuralı yerle bir ediyor. Diğer üst düzey yapay zekâ modellerinden tam 4 kat daha hızlı çalışmasına rağmen, Google'a göre kaliteden zerre ödün vermiyor.

Kod yazma ve mantık yürütme testlerinde bir önceki nesil olan Gemini 3.1 Pro'yu âdeta toza dumana katmış durumda. Üstelik bunu yaparken çok daha az maliyetle, haftalar sürecek işleri dakikalara sığdırıyor. Sadece bir kod parçacığı yazmakla kalmıyor, yeni uygulamalar planlıyor, kodluyor, test ediyor veya devasa finansal belgeleri sizin yerinize hazırlıyor.

7/24 mesaideki yeni dijital kankanız: Gemini Spark

Gelelim işin en heyecan verici ve bizi en çok ilgilendiren kısmına. Gemini 3.5 Flash artık dünya çapında Google Arama'nın ve Gemini uygulamasının varsayılan motoru oldu. Ama asıl sürpriz başka... Gemini Spark.

Düşünün ki hiç uyumayan, 7/24 sizin adınıza dijital hayatınızı yöneten kişisel bir ajanınız var. Siz ona talimatı veriyorsunuz, arkanıza yaslanıyorsunuz ve o sizin adınıza arka planda işleri hallediyor. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi hissettiren bu kişisel asistan, bugün itibarıyla test kullanıcılarına, haftaya ise ABD'deki Google AI Ultra abonelerine sunulmaya başlanıyor.

Şirketler için "küçük bir ordu" kurma vakti

Gemini 3.5 Flash'ın yetenekleri sadece bireylerle sınırlı değil. Google'ın "Antigravity" adını verdiği yeni altyapısı sayesinde, 3.5 Flash birden fazla "alt-ajanı" aynı anda çalıştırabiliyor. Yani devasa bir projeyi küçük yapay zekâ işçilerine bölüp takım hâlinde çalışmalarını sağlayabiliyor.

Bankalar, finans devleri ve veri bilimi ekipleri şimdiden haftalar süren karmaşık veri analizlerini ve iş akışlarını otomatikleştirmek için bu modeli kullanmaya başladı. Üstelik önceki nesilden gelen çoklu model gücü sayesinde, artık çok daha zengin ve etkileşimli web arayüzleri de üretebiliyor.

Peki ya güvenlik?

Yapay zekâ kendi kendine iş yapmaya başlayınca insanın aklına ister istemez "Acaba kendi başına iş açar mı?" sorusu geliyor. Google bu konuda işi oldukça sıkı tutmuş. Model, "Frontier Safety Framework" (İleri Düzey Güvenlik Çerçevesi) ile geliştirilmiş.

Siber güvenlik önlemleri artırılmış ve yapay zekânın "içsel mantığını" kontrol eden yeni araçlar eklenmiş. Yani Gemini, size cevap vermeden veya bir işlem yapmadan önce "Ben şu an mantıklı bir şey mi yapıyorum?" diye kendi kendini denetliyor. Bu sayede hem zararlı içerik üretme ihtimali düşüyor hem de eskiden olduğu gibi son derece masum soruları "güvenlik ihlali" sanıp reddetme huyu ortadan kalkıyor.

Gemini arayüzü de yenilendi

Google I/O 2026'dan saatler önce kullanıma sunulan yeni Gemini arayüzü de dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Sosyal medyada da sıkça konuşulan yeni arayüzde Google, eski Gemini arayüzüne kıyasla daha minimal fontlar ve simgeler tercih etmiş.

Peki siz Gemini'ın yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.