Apple, iOS 27 ile Gelecek Yeni Erişilebilirlik Özelliklerini Duyurdu

Apple, iOS 27 kapsamında kullanıcılara sunacağı yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Yapay zekâ destekli sistemlerin öne çıktığı güncelleme, özellikle görme ve konuşma desteği tarafında önemli yenilikler getiriyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

Apple, iOS 27 ile birlikte kullanıcılara sunacağı yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Şirketin paylaştığı detaylara göre güncelleme, özellikle yapay zekâ destekli erişilebilirlik araçlarına odaklanacak.

Yeni özellikler arasında gelişmiş VoiceOver sistemi, kişisel ses oluşturma araçları ve yapay zekâ destekli büyüteç teknolojileri yer alıyor. Apple’ın “Apple Intelligence” altyapısını erişilebilirlik tarafında daha yoğun kullanacağı belirtiliyor.

Yapay zekâ destekli büyüteç geliyor.

Apple’ın en dikkat çeken yeniliklerinden biri Magnifier uygulaması oldu. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, iPhone kamerasını kullanarak çevresindeki yazıları ve nesneleri daha detaylı analiz edebilecek. Yapay zekâ destekli sistem; tabelaları, cihaz ekranlarını veya menüleri daha anlaşılır şekilde algılayıp kullanıcılara açıklayabilecek. Özelliğin özellikle görme desteğine ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük kolaylık sunması bekleniyor.

VoiceOver artık daha gelişmiş çalışacak.

Apple, ekran okuyucu sistemi VoiceOver tarafında da önemli geliştirmeler yaptığını açıkladı. Yeni sürümle birlikte sistemin uygulamaları ve görselleri daha doğru şekilde yorumlayabileceği belirtiliyor. Şirket ayrıca uygulama geliştiricileri için yeni erişilebilirlik etiketleri de sunacak. Böylece App Store’daki uygulamaların erişilebilirlik desteği konusunda daha şeffaf hale gelmesi hedefleniyor.

Kişisel ses oluşturma sistemi geliştirildi.

Apple’ın daha önce sunduğu 'Personal Voice' özelliği de iOS 27 ile gelişiyor. Sistem, kullanıcıların kendi sesine benzeyen dijital bir ses oluşturmasına yardımcı oluyor. Yeni güncellemeyle birlikte bu sürecin çok daha hızlı hale geleceği açıklandı. Apple, artık kişisel ses oluşturmanın yalnızca birkaç dakikada tamamlanabileceğini söylüyor.

Apple’ın iOS 27 güncellemesini haziran ayında düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde detaylı şekilde tanıtması bekleniyor.

