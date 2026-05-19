Google, Google I/O 2026'da Gemini'ın yeni "Neural Expressive" arayüzünü tanıttı.

Her ay 900 milyondan fazla kişinin kapısını çaldığı Gemini, Google I/O 2026'da sadece sorulara cevap veren o bildiğimiz yapay zekâ asistanı olmaktan çok daha öteye geçiyor.

Yeni özellikler oldukça etkileyici ama en önemlisi Gemini'ın yenilenmiş arayüzü oldu.

Göz alıcı yeni tasarım: "Neural Expressive"

Google, "Bunca metni alt alta dizmeyelim, biraz göze hitap edelim" demiş olacak ki, yepyeni bir tasarım dili olan Neural Expressive'i duyurdu. Artık karşınızda duvar gibi duran sıkıcı metinler yerine akıcı animasyonlar, canlı renkler, zengin görseller ve interaktif grafiklerle bezeli, çok daha "yaşayan" bir Gemini var.

Üstelik Gemini Live ile sohbet deneyimi de çağ atlıyor. Fikrinizi anlatırken araya giren "hı-hı"lardan ya da cümlenizin ortasında lafınızın kesilmesinden nefret mi ediyorsunuz? Yeni mikrofon altyapısı sayesinde artık kendi hızınızda, doya doya konuşabileceksiniz.