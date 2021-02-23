Coca-Cola'nın 'Sözde Irkçılık Karşıtı' Eğitimi

Coca-Cola, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına verdiği sözde ırkçılık karşıtı eğitimiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Siyahi insanlara yapılan ırkçılığı azaltmaya çalışırken 'daha az beyaz olmaya çalışın' sloganıyla beyazları yerden yere vuran Coca-Cola, gelen eleştirilerin ardından özür mesajı yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Coca-Cola’nın kendi çalışanlarına vermiş olduğu sözde ırkçılık karşıtı bir eğitim, tartışma konusu oldu. Kimliği açıklanmayan bir çalışandan alınan seminere dair görüntüler sosyal medyada paylaşınca dev şirket, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Söz konusu verilen eğitimin amacı, siyahi insanlara karşı yapılan ırkçılığı şirket bünyesinde olabildiğince azaltmak ve çalışanlara insan hakları eşitliğini empoze etmek. Coca-Cola, siyahi insanlara ırkçılık yapılmaması gerektiğini vurgularken beyaz ırkı yerden yere vurunca üst üste tepkiler geldi ve birçok insan, başka bir ırkı savunurken diğerini karalamanın eşitlik ile ilgili bir alakası olmadığını dile getirdi.

"Daha az beyaz olmak, daha az cahil olmak demek."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seminerde verilen ırkçılığa karşı sunumun detayları ortaya çıktı. Coca-Cola, bu seminerin adını “Daha az beyaz olmaya çalışın" koyunca, olay daha en başından patlak vermeye başladı. Ardından gelen slaytlarda ise durum daha da vahimdi.

Yukarıdaki görselde tam olarak şu açıklamalar yer alıyor; “Daha az beyaz olmak demek, daha az kaba, daha az cahil, daha az baskın, daha az defansif ve daha fazla mütevazı olmak demek. Daha az beyaz olmak dinlemek, inanmak, duyarlı olmak, beyaz ırkın üstün olduğuna inanmamaktır.”

Coca-Cola’nın paylaştığı bu sözler, sosyal medyada büyük tepki topladı ve şirket, beyaz ırkı karalamakla suçlandı. Aslına bakarsanız Coca-Cola bu eğitimi iyi niyetle vermiş ancak iletişim ve anlatım konusunda biraz sıkıntı çekmiş gibi duruyor.

Beyaz olmayı cahil, kaba ve baskın olmakla nitelendiren Coca-Cola’ya sosyal medyada gelen tepkilerin arasında şu tarz ifadeler yer aldı; “Biri ‘nasıl daha az siyahi olunur’ başlıklı bir eğitim yayınlasa dünya birbirine girer.” “Başka bir ırkı karalayarak eşitlik sağlayamazsınız.” “Yapılan bu şey, eğitim adı altında düpedüz ırkçılıktır, acilen dava açılması gerekiyor.”

Coca-Cola’dan özür gecikmedi

Yoğun eleştiri yağmurundan sonra Coca-Cola, bir özür mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Sosyal medyada dolaşan görüntüler, bütün kamuoyuna açık LinkedIn Series’e ait bir eğitim programıdır ve şirketimizin odak noktasında değildir. Better Together eğitim kapsamındaki müfredatımız, başarılı bir iş yeri oluşturmaya yardımcı olacak eğitimin sadece küçük bir parçası. Bahsi geçen videolar birkaç dakikadan oluşuyor ve birden fazla konuyu kapsıyor. Bu müfredatı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız."