Coca-Cola ürünlerinin içeriğinin incelenmesi ve sonuçlara göre düzenlemeler getirilmesi yönünde seneler önce yerel bir mahkemede dava açan ve ret alan bir vatandaş, davayı Danıştay’a taşıdı. İncelemelerin yapılması yönünde karar veren Danıştay, bilirkişi raporlarından sonra ürünlere yönelik düzenlemelerle ilgilenecek.

Türkiye’de bir vatandaş, yıllar önce Coca-Cola’nın içeriğinin araştırılıp gerekirse düzenlenmesi istemiyle bir dava açmıştı. Zira benzer markalarda olduğu gibi Coca-Cola ürünlerinin de sağlığa olan etkisi özellikle ebeveynleri endişelendirmekteydi. Mahkeme daha önce bu talebi reddetti, ancak yeni bir gelişmeyle bu ret yok sayıldı.

Danıştay, Coca-Cola’nın içerisinde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddelerin bulunup bulunmadığın araştırılmasını talep eden davayı; davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozarak geçerli kıldı ve bu markanın ürünlerinde gerekli incelemelerin yapılmasında hüküm kıldı. İncelemelerden elde edilen sonucun olumsuz olması durumunda markadan Türkiye üretimine yönelik düzenlemeler istenebilir.

Bilirkişi raporu hazırlanacak

Bildiğiniz gibi gıda markalarının ürünlerinde kullandığı malzemeler, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Bir ülkede sadece un, şeker, süt, yumurta, kabartma tozu ve aroma barındıran bir hazır kek, bu konuda düzenleme getirmemiş bir ülkede adını bile duymadığımız onlarca madde içerebiliyor. 2014’te Ethem Öztürk adlı bir vatandaş, bunu Türkiye’de en azından Coca-Cola ürünleri için değiştirebilecek bir dava açmıştı. Çocuk eğitimi ve sağlığı konusunda çalışmalar yapan Öztürk’ün ürünlerin incelenmesi ve açıkça belirtilmeyen malzemelerin açığa çıkarılmasını istemişti.

Ardından yerel mahkeme, bu davayı reddetti. Ret işleminin kaldırılması için ayrı bir dava açan Öztürk, bu davadan da istediği sonucu alamadı. Gerekçe olarak da Coca-Cola ürünlerinin zaten Türk Gıda Kodeksi mevzuatında yer alan ve değerlendirmeler sonucunda TGK-Alkolsüz İçecekler Tebliği dahiline alındığı gösterildi ve ürünlerin üzerine “sağlığa zararlıdır” ibaresinin koyulamayacağı belirtildi. En sonunda Danıştay’a taşınan dava, Danıştay’ın önceki mahkeme kararını geçersiz kılarak ürünlerin araştırılması yönünde karar almasıyla sonuçlandı. Danıştay’ın kararında şu ifadeler yer aldı:

Bu hususun çözme kavuşturulması özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir. Bu nedenle, bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle Coca-Cola İçecek A.Ş. tarafından üretilen gazlı içeceklerin içerisinde yukarıda sayılan katkı maddelerin bulunup bulunmadığı, anılan maddelerin tespiti halinde mevzuatta kullanımına izin verilip verilmediği ile kullanım miktarlarının Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygun olup olmadığı ortaya konularak dava konusu işlemin hukuka uygunluk denetiminin yapılması gerekirken, eksik inceleme ve değerlendirme sonucunda verilen davanın reddi yönündeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.