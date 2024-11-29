Hepimiz Coca Cola’yı ikonik kırmızı rengiyle tanıyoruz. Ancak bazı zamanlar bu ikonik kırmızı renginin yerini başka renkler alıyor.

Özellikle başka ülkelerde görülen “sarı kapaklı” Coca Cola şişeleri, neden böyle piyasaya sürülüyor olabilir?

Yanlış anlaşılmasın, işin içinde bir yanlışlık yok!

Coca Cola, dünyanın her yerinde aynı tasarıma sahip.

Birkaç nüans dışında bu ikonik rengi, bazı dönemlerde farklı bir hâle bürünebiliyor. Bazı insanların aklında soru işareti oluşturan o renklerden birisi de sarı. Özellikle Yahudilerin kutladığı her yıl Pesah Bayramı’nda bu renk değişimini görüyoruz.

Nisan ayının 15. Günü başlayan bu bayram, Mayasız Ekmek Festivali olarak da anılıyor. Yahudi toplumu için önemli olan bu günde Coca Cola kapakları da rengini değiştirerek sarı kapağa geçiyor.

Bir tür gelenek olan bu uygulama, yıllardır yapılıyor.

Pesah döneminde tüketilecek ürünlerin "koşer" yani Yahudi dini yasalarına uygun olması gerekiyor. Normalde Coca Cola'nın kırmızı kapaklı şişeleri, yıl boyunca koşer olarak kabul ediliyor. Ancak bu özel dönemde içeriğinde mısır şurubu bulunan Coca Cola, içeriğini değiştiriyor.

Mısır şurubu kullanılmayan bu özel formül, Pesah süresince sarı kapaklı şişelerde satışa sunuluyor. Böylece mısır şurubu kullanmayan kişiler bu kapaklardan hangisinin koşer olduğunu kolayca ayırt edebiliyor.

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