Ülkemizde yaygın olarak tüketilen içeceklerden olan kola, yine önde gelen şirketlerden Coca Cola'nın fiyatlarına zam yapmasıyla gündem oldu. Söz konusu yüzde 20 zammın ardından 2,5 litrelik Coca Cola'nın fiyatı, marketlerde 10 TL seviyelerine gelince sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Konu içeceklere geldiğinde ülkemizde oldukça fazla tüketilen ve birçok sofranın olmazsa olmazlarından olan kolanın en yaygın tüketilenlerden olduğunu görüyoruz. Haliyle fiyatındaki inişler ve çıkışlar büyük kitlelere hitap ediyor. Bugün maalesef kolanın fiyatındaki çıkışlar haberimizin konusu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan ve ülkemizde de yaygın olarak görülen Coca Cola, ürünlerinde neredeyse yüzde 20’ye varan zam yaptı. Söz konusu zamların ardından 2,5 litrelik kola 9,95 TL olarak karşımıza çıkarken Fanta ve Sprite’a geldiğimizde 9,5 TL seviyeleriyle karşı karşıya kaldık. Bu durum da haliyle sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Koladaki fiyat artışına sosyal medyadan gelen tepkiler: