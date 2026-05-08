İsveç merkezli Autoliv şirketi, Türkiye'deki dört üretim fabrikasını kapatma kararı aldı.

Otomotiv güvenlik ekipmanları üreticisi İsveç merkezli Autoliv, Türkiye’deki dört fabrikasını kapatma kararı aldı. Direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimi yapılan tesislerin 2028’in ilk yarısına kadar tamamen devre dışı bırakılması planlanıyor. Kararla birlikte yaklaşık 2 bin 200 çalışanın işini kaybetmesi bekleniyor.

Şirket yönetimi kararı “verimlilik”, “teknolojik dönüşüm” ve “yeniden yapılanma” gibi ifadelerle açıklasa da perde arkasında maliyet hesabı olduğu yorumları yapılıyor. Üretimin, iş gücü maliyetinin daha düşük olduğu ülkelere kaydırılması planlanıyor.

Üretim gitse de pazar kalıyor

Autoliv’in dikkat çeken hamlelerinden biri de Türkiye’den tamamen çıkmaması oldu.

Fabrikalar kapanacak ancak satış ve ticari operasyonlar devam edecek. Yani şirket üretimi başka ülkelere taşırken Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürecek.