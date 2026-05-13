Yerli PCX125 Sahnede: Mayıs 2026 Honda Sıfır Motor Fiyatları!

Honda Mayıs 2026 güncel motosiklet fiyat listesini içeriğimizde derledik. Honda motor, scooter fiyatları ve özelliklerinde Mayıs için yenilikler var!

Deniz Şen

Honda’nın Mayıs 2026 güncel motosiklet fiyat listesi belli oldu. Honda motosiklet modelleri, Türkiye’de hem şehir içi kullanım hem de uzun yol performansıyla en çok tercih edilen seçenekler arasında yer almayı sürdürüyor. Özellikle PCX, Dio, Forza ve CB serisi modeller, düşük yakıt tüketimi ve dayanıklılığı sayesinde kullanıcıların yoğun ilgisini çekiyor.

Mayıs 2026 itibarıyla Honda’nın sıfır motosiklet fiyatlarında kur, vergi ve stok durumuna bağlı olarak yeni güncellemeler de yapıldı.

Honda sıfır motor fiyat listesi - Mayıs 2026

Motor modeli Güncel fiyatı
PCX125 DLX 189.000 TL
SH125i 231.000 TL
Forza 250 363.250 TL
Forza 250 (Çantalı) 388.250 TL
Forza 250 Special Edition (Çantalı) 395.500 TL
ADV350 Standart 542.000 TL
ADV350 Standart Special Edition 548.000 TL
Forza 750 1.072.000 TL
NC750X 830.000 TL
CBR650R 885.750 TL
GL1800 Gold Wing Bagger 2.364.250 TL
GL1800 Gold Wing 2.719.250 TL

PCX125 DLX Mayıs 2026 güncel fiyatı ve özellikleri

Honda PCX125 DLX, şehir içi kullanım odaklı geliştirilmiş 125 cc’lik premium scooter modelleri arasında yer alıyor. Model; 12,5 HP güç üreten eSP+ motoru, düşük yakıt tüketimi ve CVT otomatik şanzımanıyla hem ekonomik hem de konforlu bir sürüş sunuyor.

Forza 250 Mayıs 2026 güncel fiyatı ve özellikleri

Honda Forza 250, premium scooter sınıfında yer alan ve hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına uygun yapısıyla öne çıkan modellerden biri olarak dikkat çekiyor. 249 cc hacmindeki sıvı soğutmalı motoru 23,1 HP güç ve 24 Nm tork üretirken, CVT otomatik şanzıman sayesinde konforlu bir sürüş sunuyor.

