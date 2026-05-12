Turkcell’in 2026 ilk çeyrek finansal raporunda yer alan Togg bölümü, yerli otomobil girişiminin finansal performansında önemli bir değişime işaret etti. %23 ortaklık payı üzerinden yapılan hesaplama, Togg’un 2025’in ilk çeyreğindeki milyar TL'lik zarardan 2026’nın aynı döneminde milyar TL kâra geçmiş olduğunu gösteriyor.

Yerli otomobilimiz Togg'un finansal gidişatı hakkında en net ve şeffaf bilgileri, genellikle şirketin büyük ortaklarının kamuoyu ile paylaştıkları resmi bilançoları üzerinden öğreniyoruz. Turkcell’in 2026 yılı ilk çeyrek finansal raporunda yer alan Togg detayı, yerli otomobil girişiminin finansal performansı hakkında oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Raporda, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar arasında gösterilen Togg için Turkcell’in payına düşen dönem kârı 305,5 milyon TL olarak yer aldı.

Bu rakam tek başına bile önemli ancak asıl dikkat çekici nokta, geçen yılın aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmada ortaya çıkıyor. Turkcell’in 2025’in ilk çeyreğinde Togg yatırımından payına düşen zarar 1,13 milyar TL seviyesindeydi. Bu rakam üzerinden şirketin geneline yönelik basit bir hesaplama yapıldığında, Togg'un o dönemki toplam zararının yaklaşık 4,91 milyar TL olduğu ortaya çıkıyor.

TOGG, Turkcell bilançosuna göre kâra geçti

Turkcell’in Togg'daki ortaklık payının yaklaşık %23 olduğu kabul edildiğinde, 2026’nın ilk çeyreğinde Turkcell’e yansıyan 305,5 milyon TL’lik kâr, Togg’un toplam performansı için yaklaşık 1,33 milyar TL kâr anlamına geliyor. Tabii burada önemli bir parantez açmak gerekiyor: Bu, Togg’un doğrudan açıkladığı bağımsız net kâr verisi değil.

Dönem Turkcell’e Yansıyan Pay TOGG Toplamı Durum 2025 İlk Çeyrek -1,13 milyar TL -4,92 milyar TL Zarar 2026 İlk Çeyrek +305,5 milyon TL +1,33 milyar TL Kâr Değişim +1,44 milyar TL +6,24 milyar TL İyileşme

Otomotiv sektörü, doğası gereği devasa Ar-Ge bütçeleri, ağır fabrika kurulum maliyetleri ve kompleks tedarik zinciri harcamaları gerektiren oldukça zorlu bir alan. Özellikle sıfırdan kurulan yeni nesil elektrikli araç (EV) girişimleri, üretim bantları tam kapasiteye ulaşana ve satış ile servis ağları tam anlamıyla oturana kadar milyarlarca dolar nakit yakabiliyorlar.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bile istikrarlı bir şekilde araç satışlarından net kâr etmeye başlaması kuruluşundan 10 yıl sonra gerçekleşmişti. Bu bağlamda, TOGG'un üretime başladıktan nispeten kısa bir süre sonra, yüksek yatırım yoğunluğunu atlatıp kârlılık aşamasına geçmesi oldukça kritik bir kilometre taşı. Bu durum, şirketin üretim verimliliğini ciddi şekilde artırdığına ve pazardaki talebi başarılı bir şekilde gelire dönüştürebildiğine güçlü bir işaret olarak kabul edilebilir.