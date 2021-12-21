Coca-Cola Ürünlerine Dev Zam: 2,5 Litre Kola 15 TL Oldu

Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Coca-Cola ürünlerine yansıyan zammı paylaşarak yeni fiyat etiketlerini açıkladı. Yeni zamla birlikte 2,5 litrelik kola, 15 TL oldu.

Ülkemizde artan enflasyon ve ithalatta ağırlıklı olarak kullanılan, 1 Eylül tarihinde 8 iken 18’i aşan ve bugün 11,62’ye düşüp bu yazıyı yazdığımız anda 14 TL seviyesinde dolaşan dolar, her sektörde %50’yi aşan zamlar görmemize neden olmuştu. Özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış, günlük yaşamımızda en çok hissettiğimiz noktalar olmuştu.

Gelen zamlar konusunda son paylaşım, Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan geldi. Aybaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Coca-Cola ürünlerine büyük zam geldiğini duyurdu. Öyle ki 31 Ağustos’ta 2,5 litresi 10 TL’yi aşan Coca-Cola, yeni zamla birlikte artık 15 TL’lik fiyat etiketiyle satılacak.

2,5 litre kola 15 TL oldu:

Yapılan paylaşıma göre Coca-Cola grubundaki bazı ürünlerin fiyatları şu şekilde olacak: