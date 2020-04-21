Çocuk Omurgasından Çanta Yapan Tasarımcıya Sert Tepki

Endonezya'da bir moda tasarımcısı, timsah dili ve çocuk omurgasından çanta tasarladı. Omurganın Kanada'dan satın alındığı söylenirken sosyal medyada tasarımcıya büyük tepki yağdı. Tasarımcının paylaştığı görüntülerden omurganın gerçekten bir insana ait olduğu tespit edildi.

2016 yılında Endonezyalı bir moda tasarımcısı tarafından tasarlanan bir ürün, Twitter'da tekrar gündem olunca büyük tepki gördü. 2016 yılında Endonezyalı tasarımcı Arnold Putra, Instagram hesabından bir çanta tasarımını paylaşmıştı. Çanta, iddiaya göre bir çocuk omurgasından ve timsah dilinden yapılmıştı. Bu çantanın görüntüsü, Twitter'da 'wqbisabi' isimli kullanıcı tarafından tekrar dolaşıma sokuldu. Şimdi silinmiş olan bu tweet, tartışmaları yeniden başlattı.

Orijinal Instagram gönderisinin altında yazanlara göre çanta, timsah dilinden ve osteoporoz hastası bir çocuğun omurgasından yapılmıştı. Putra, Insider'a verdiği demeçte omurganın Kanada'dan alındığını söylemişti. Kanadalı yayın organı Global News'in aktardığına göre Kanada'da insan kemiklerini alıp satmak yasal.

Sosyal medyada büyük tepki:

Çantanın yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Putra ile bağlantılı Instagram hesaplarına ('arnoldputra' ve 'byarnoldputra') olumsuz görüş yağmaya başladı. Bir kullanıcı, "Ölmüş bir çocuğu kâr etmek için aşağılamak... Çukurun dibi..." derken bir başka kullanıcı da "Tanrı size merhamet etsin" dedi. Putra, gelen tepkiler üzerine gönderilerindeki yorumların çoğunu gizlerken daha sonrasında kısa bir süreliğine de olsa hesabını gizliye aldı.

Insider'ın bildirdiğine göre iki farklı doktor, çantadaki omurganın gerçek olduğunu teyit etti ancak bunun bir çocuğa ait olup olmadığını belirleyemedi. Bütün bunların yanı sıra çocuk omurgasından yapılma çanta Putra'nın tek şok edici tasarımı değil. Tasarımcının diğer ürünleri arasında insan derisinden, kutup ayısı kürkünden ve insan kaburgasından yapılma ceket de yer alıyor. Putra; çantanın, 'giyim eşyası yapımında kullanılan eşi benzeri görülmemiş malzemeleri kapsayan' tamamlanmamış bir koleksiyondan olduğunu söyledi.

Putra'nın tasarımla ilgili olmayan gönderilerinde de birbirlerinin kafalarına matkap tutan insanlar ya da ölülerle pozlar yer alıyor. Yine Putra'nın yerli kabilelerle birlikte çektirdiği fotoğraflar da hesabında yer alıyor. Putra, tepkiler nedeniyle 'tasarım sürecini' değiştirme planının olmadığını söyledi.