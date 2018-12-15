YouTuber Gaga Bulut'un 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Geçtiğimiz Ekim ayında, çekeceği bir video için para karşılığı küçük çocukları öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gaga Bulut lakaplı YouTuber'ın 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gaga Bulut lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, geçtiğimiz ekim ayında çektiği bir vidoe ile bir anda bütün gözleri üzerine çevirmiş, küçük yaştaki çocukları öpüştürdüğü için cinsel istismar ve çeşitli suçlamalarla göz altına alınmıştı.

Ekim ayından beri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde tutuklu olan ve hakkında 6 aydan 15 seneye kadar hapis cezası istenen Gaga Bulut'un kameramanı Fatih Bilgehan B'nin de yardım eden sıfatı ile 3 aydan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bulut Altuğ hakkındaki tutuklama kararı, videolarından birinde yer alan iki küçük çocuğun ailelerinin şikayeti üzerine gelen incelemelerle çıkmıştı ve dava süresince tutuklu kalan Altuğ'un tüm videoları için başlatılan incelemeler de hala devam ediyor. YouTuber'ın diğer videoları da 'müstehcen' bulunduğu için mahkemede kullanılacağı düşünülüyor.

Yaşanan olayın ardından ortaya çıkan ilk ifadesinde ''Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim'' diyen Gaga Bulut'un cezası ne olacak merak ediyoruz ve aynı hassasiyeti sosyal medyada görünür olmasa da sürekli bir yerlerde patlak veren tüm istismar vakaları için bekliyoruz.