CoD Mobile Zombies’in Geliş Tarihi Açıklandı

Mobil sektörüne iddialı bir giriş yapan ve pek çok önemli kilometre taşını geride bırakan Call of Duty Mobile (CoD Mobile)’a zombi modu geliyor. Modun geliş tarihi açıklandı.

Mobil nişancı oyunu sektörü son yılların en dikkat çeken alanları arasında yer alıyor. Janrın görece yeni oyunlarından olan CoD: Mobile, PUBG Mobile ile kafa kafaya mücadele edecek seviyeye zorlanmadan ulaşmayı başardı. CoD Mobile ekibi şimdi oyunun yeni zombi moduyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

CoD: Mobile resmi Twitter hesabından paylaşılan tanıtım görüntüsünde bir oyuncunun sonu gelmiyor gibi gözüken zombi ordusuyla olan mücadelesini gösteriyor. Görüntülere göre bu modda gece yarısı bir ağıl tarzı bir yerde zombilere meydan okuyacağız. Modun çıkış tarihi ise 22 Kasım.

Oyuna bu modun eklenmesi, oyunun çıkışından yaklaşık olarak iki ay sonrasında gerçekleşmiş olacak. Yine Tencent Games elinden çıkan PUBG Mobile’a bu modun gelmesi yaklaşık 1 yıl sürmüştü. Tabii bu durumda oyunların yapısı da önemli. Zombiler, beta aşamasından beri CoD Mobil’in bir parçası durumundaydı.

Call of Duty oyunlarında zombilere çok da uzak değiliz. İlk olarak Nazi deneyleri sonucu ortaya çıkan ve Treyarch adıyla tanıdığımız zombileri Call of Duty: World at War’da karşımızda görmüştük. O günden beri çeşitli CoD oyunlarında envai çeşit zombi haklamaya devam ettik. Özünde bir zombi vurup hayatta kalmaca oyunu olmayan bir seri için oldukça başarılı bir istatistik.

Yeni mod hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Call of Duty: Mobile oynuyor musunuz?