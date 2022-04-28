Oyun dünyasının efsane serilerinden olan Call of Duty'nin yeni oyunu Modern Warfare 2 resmen duyuruldu. Oyunun logosuyla birlikte yapılan duyuruda kısa süreliğine yer alan bir görüntü, hayranların heyecanını tavan yaptırdı.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden olan Call of Duty’nin yeni oyunun heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli oyun geliştiricisi Infinity Ward, 2019 yılında çıkan Call of Duty: Modern Warfare serisinin devamı olması beklenen yeni oyun için oyuncuları oldukça heyecanlandıran bir paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medya hesaplarının ‘Going Dark’ teması kapsamında karartılmasından sonra yapılan bu paylaşımda yer alan görselle oynandığında, klasik serilerden tanıdığımız karakter ‘Ghost’un yer aldığı görülmüştü. Tabii ki en son 2009 yılında çıkan Modern Warfare 2 oyununda gördüğümüz hayranların favori karakterlerinden olan Ghost’un bu şekilde ortaya çıkması da oyunun sevenlerini bir hayli heyecanlandırmıştı. Şimdi ise oyun hakkında yeni bir paylaşım geldi.

Modern Warfare II resmen duyuruldu

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Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımla yeni oyunun Modern Warfare II olacağını resmen duyuruldu. Ayrıca bu paylaşımla birlikte yeni oyunun logosu da ilk kez serinin hayranları ile buluşmuş oldu. Uzun zamandır beklenen bu oyunun, Modern Warfare oyunun hikâyesinin devamını anlatması bekleniyor. Bunun yanı sıra yeni oyunda 2010’lu yılları kasıp kavuran Modern Warfare serisinden karakterlerin yer alması da bekleniyor.

Ek olarak birçok hayran, Ghost karakterinin görselle oynandıktan sonra ortaya çıkmasının ardından şimdiki paylaşım da dikkatle inceledi ve oyun hakkında gizli bir ipucunun daha paylaşıldığını fark etti. Paylaşım iyice incelendiğinde, 2007-2011 yıllarında piyasaya sürülen Modern Warfare serisinin hikâyesinde bulunan ‘Task Force 141’ askeri grubunun logosunun 1 saniyeden daha kısa bir süreliğine videoya yerleştirildiği görüldü. Task Force 141'dan, 2019'da çıkan Modern Warfare oyununun sonunda ana karakter Captain Price tarafından bahsedildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Tahmin edebileceğiniz gibi Soap MaCtavish, Captain Price, Ghost, Roach gibi klasik seriden tanıdığımız efsanevi karakterleri içinde bulunduran özel askeri operasyon birimi ‘Task Force 141’in logosunu görmek de birçok hayranın heyecanını tavan yaptırdı. Sabırsızlıkla beklenen oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz bir tarih olmadığını; ancak oyunun bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesinin beklendiğini de son olarak sözlerimize ekleyelim.