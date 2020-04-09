Codex, Koronavirüsle Mücadele İçin Yardım Edecek

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla mücadeleye bugün bir şirket daha katıldı. Codex, bilim camiasının COVID-19’a karşı verdiği savaşı desteklemek adına 8 adet yeni ürün sunacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını her geçen gün daha fazla insanı enfekte edip yeni can kayıplarına sebep olmaya devam ediyor. Pek çok şirket, bu süreçte bilim insanlarının yanında olmaya çalışıyor.

Dünyanın önde gelen sentetik DNA şirketlerinden olan Codex de aşı geliştirilmesi, ilaç keşfi ve enfekte vakaların teşhis edilmesini hızlandırmak için çeşitli antijen panelleri, sentetik DNA parçaları gibi virüse yönelik araçları piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Birçok alanda çalışılıyor:

Şirket bugün yeni geliştirilen birçok yardımcı ürünü koronavirüsle mücadeleye yönelik çözümlerin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla piyasaya süreceğini bildiren bir açıklama yayınladı. CEO Todd R. Nelson tarafından yapılan açıklamada, “Codex'te müşterilerimizi ve ortaklarımızı, dünyayı değiştirebilmeleri adına adeta biyoloji inşa etmek için ihtiyaç duydukları her şeyle güçlendirmeye odaklandık. Bu amaç hiçbir zaman şu andan daha önemli olmamıştı” sözlerini kullandı.

Şu an neredeyse tüm dünyanın içinde bulunduğu olağan dışı durumun önemine vurgu yapan Nelson, “SARS-CoV-2'nin (COVID-19 olarak bilinen hastalığa neden olan virüs) yayılımını öğrenir öğrenmez, BioXp sistemimizin, araştırmacılar için muazzam bir yardım sunacağını biliyorduk ve fonları daha fazla araştırmacının eline daha fazla BioXp sistemi kazandırmaya yardımcı olmak için hazırladık. Ayrıca mevcut müşterilerimize SARS-CoV-2 genom parçalarının hızlı bir şekilde nasıl sentezleneceğine dair bir uygulama notu yayınladık; bu da onları teşhis, aşı ve terapötik geliştirme için kolayca kullanılabilir hâle getirdi ancak herkesin DNA yazıcılarımıza erişimi olmadığını biliyoruz ve bu nedenle mümkün olan her şekilde yardımcı olmak için bu çözüm ve hizmetleri sunuyoruz” dedi.

Codex şirketinin yeni ürünler geliştirmenin yanı sıra kendi laboratuvarı olmayan araştırmacılar için laboratuvar alanı ve personel desteği sağladığını da ekleyelim. Bu çaba umarız virüsle mücadelede etkili olur ve çözüm geliştirilmesine katkı sunar. Bilim dünyasından gelecek haberleri dikkatle izlemeye ve aktarmaya devam edeceğiz.