Samsung’un 22 Temmuz’da tanıtacağı Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8, Watch 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin hepsinin tasarımları ortaya çıktı.

Samsung, dün yaptığı resmî açıklamayla bu ayki Galaxy Unpacked etkinliğini 22 Temmuz Çarşamba günü Londra’da gerçekleştireceğini açıklamıştı. Etkinlikte şirket, yeni katlanabilir telefonları ve yeni akıllı saatlerini tanıtacak. Bunlar dışında tabii ki ek sürpriz duyurular da görmemiz olası.

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Firmanın etkinlikte biri yeni geniş ekranlı model olmak üzere toplamda 3 katlanabilir telefon tanıtmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra amiral gemisi Galaxy Watch 9 ve daha üst düzey model Galaxy Watch Ultra 2 akıllı saatler de gelecek. Şimdi ise bu cihazlar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Tanıtıma 2 haftadan az bir süre kalmışken 5 cihazın hepsinin tasarımı ortaya çıktı.

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Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8, Watch 9 ve Watch Ultra 2’nin tasarımları

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Şirketin tanıtacağı katlanabilir telefonlardan ilki Galaxy Z Fold8 olacak. Bu geçen seneki Z Fold7’nin devamı değil, tamamen yeni bir form faktöre sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Daha tablet benzeri geniş bir katlanabilir ekrana sahip olmasını bekliyoruz.

İkinci yatay katlanabilir model ise Z Fold8 Ultra olacak. İşte bu model, direkt olarak her yıl gördüğümüz normal katlanabilir modellerin yenisi. Direkt olarak Galaxy Z Fold7’nin halefi diyebiliriz.

Üçüncü katlanabilir model ise dikey katlanabilir formuyla bildiğimiz Z Flip8 modeli olacak. Bu telefon diğer cihazlar kadar ilgi görmeyecek olsa da önemli iyileştirmeler sunacaktır. Ayrıca Samsung’un son küçük telefonlarından biri de olabilir.

Standart Galaxy Watch9 modeli yuvarlak ekranlı tasarımla gelecek. Saatin 40 ve 44 mm boyutlar, krem, grafit ve yeşil renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Ultra 2 modeli ise Samsung’un piyasadaki en gelişmiş akıllı saati olacak. Cihazın tek 47 mm boyutla gelmesini ve toplamda 2 renkle sunulmasını bekliyoruz.