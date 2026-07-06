iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

Apple, bu yıl yeni iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde geçen yıla kıyasla artışa gidecek.

Apple'ın iPhone'larında pil kapasitesinin Android telefonlara kıyasla düşük olmasına artık alıştık ama Apple bu sene az da olsa pil kapasitelerinde artışa gitmeyi planlıyor.

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Çin’deki resmî sertifika belgelerinde yakalanan yeni verilere göre önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin batarya kapasiteleri erkenden ortaya çıktı.

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ABD'deki kullanıcılar daha şanslı olacak

Sızan bilgilere göre iPhone 18 Pro Max, Çin pazarında 5.391 mAh, ABD pazarında ise tam 5.567 mAh batarya ile gelecek. Geçtiğimiz serideki 5.088 mAh değerini düşündüğümüzde, bu neredeyse 500 mAh’lik bir sıçrama demek.

"Peki neden ABD modellerinin bataryası daha büyük?" diye sorabilirsiniz. Cevap tamamen coğrafi bir mühendislik kurnazlığında saklı. Apple, iPhone 14'ten beri ABD modellerinde fiziksel SIM kart yuvasını kaldırıp tamamen eSIM'e geçmişti. Dünyanın geri kalanı hâlâ o minik tepsiyi kullanırken, ABD modellerinde kart yuvasından boşalan o değerli milimetrik alan, doğrudan daha büyük bir batarya hücresi olarak değerlendiriliyor.