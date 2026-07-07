Redmi Turbo 6 Max'in Özellikleri Ortaya Çıktı: 10.000 mAh Pil, 7 İnç Dev Ekran ve Dahası...

Diğer pazarlarda Poco X9 Pro Max adıyla markalanması beklenen Redmi Turbo 6 Max'in özellikleri ortaya çıktı.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre önümüzdeki ocak ayında sahneye çıkması beklenen Redmi Turbo 6 Max'in özellikleri belli olmaya başladı.

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Peki, bu cihazı bu kadar özel kılan ne? Gelin, detaylarına yakından bakalım.

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Ekran değil âdeta küçük TV

Eğer telefonunuzda film izlemeyi veya oyun oynamayı seviyorsanız Redmi Turbo 6 Max, tam 7 inçlik devasa bir 2K düz ekranla geliyor.

"Telefon dediğin cebe sığmalı" devri bu modelle biraz rafa kalkacak gibi görünüyor ancak işin güzel yanı ekran büyük olduğu kadar kaliteli de.

Tam 10.000 mAh pile sahip

Büyük ekran pili çabuk bitirir diye korkuyorsanız, Redmi bu sorunu kökten çözmüş. Cihazın içinde 10.000 mAh kapasiteli devasa bir pil yer alacağı söyleniyor. Bu, sıradan bir akıllı telefonun neredeyse iki katı pil ömrü demek.

Güç tarafında ise MediaTek’in en yeni ve en güçlü 3nm mimarili Dimensity 9 serisi bir işlemcisi yer alacak. Yani karşınızda hem günlerce şarj etmeden kullanabileceğiniz hem de en ağır oyunları bile tereyağından kıl çeker gibi oynatacak bir performans canavarı var.

Çin standardında OnePlus Turbo 7 ile kıran kırana bir rekabete girecek olan bu cihaz, küresel pazara çıktığında ise muhtemelen Poco X9 Pro Max adını alacak.