Foxconn ‘da Üretimin Normal Seviyeye Geri Döndüğü Söyleniyor

Corona virüsü salgını nedeniyle üretimin durdurulduğu şirketlerden bir tanesi de Apple’ın iPhone cihazlarının üreticisi Foxconn olarak biliniyordu. Yeni gelen bir habere göre Çinli üretici virüsün büyük ölçüde kontrole alınmasıyla beraber üretime kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Dünyayı etkileyen Corona virüsünün aniden patlak vermesi nedeniyle, başta Çin olmak üzere dünyadaki birçok devlette bulunan şirketler üretim operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Teknoloji devi Apple’ın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, bundan en fazla etkilenen şirketlerden biriydi, ancak bugün yayınlanan Reuters raporuna göre, şirkette işler normale dönmüş gibi görünüyor.

Kaldığı yerden devam

Raporda, Taipei'deki gazetecilere Çin ve Vietnam'daki fabrikalarına bileşen tedarikinin normale döndüğünü söyleyen Foxconn'un kurucusu Terry Guo'dan alıntı yapıldı. Guo, Foxconn'un faaliyetlerinin yeniden başlaması yönünde alınan isteklerin beklentilerini aştığını iddia etse de, Japonya ve Kore merkezli tedarik zincirlerinin hala endişe kaynağı olduğu konusunda uyarıların devam ettiğini belirtelim.

Bu durumun nedeni, hem Japonya hem de Kore'nin hala virüs salgını ile uğraşması olarak biliniyor. Virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin'de ise son günlerde gelen iyi haberler morallerin yükselmesine sebep oldu. Virüsle istikrarlı bir şekilde mücadele eden ülke, kontrolü güçlü şekilde ele almış gibi görünüyor. Bununla birlikte, Foxconn'un faaliyetlerine devam etmesinin Apple'ı nasıl etkileyebileceğinin de henüz belirsiz olduğu yorumları yapılıyor.

Foxconn'un, Apple ürünlerinin çoğunu ürettiği uzun zamandır biliniyor. Virüs sebebiyle yaşanan aksaklık ve zaman kayıplarının bir sonucu olarak bu sonbahar yapılması planlanan iPhone SE 2'nin lansmanının ertelenebileceğine dair söylentiler dolaşıyor, ancak Foxconn'un üretime kaldığı yerden devam etmesinin gecikmeyi tersine çevirebileceğinden henüz kimse emin değil. Bu yüzden en doğrusu şimdilik sadece beklemek ve olacakları hep beraber görmek gibi duruyor.