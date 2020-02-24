Corona Virüsü Tespit Edilen Vakalarla İlgili Yeni İddia

İngiltere'deki Imperial College isimli bir üniversite, yeni bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, doğrulanmış Corona virüsü vakasının toplam sayının 3'te 1'i kadar olduğu koyuyor. Eğer söz konusu araştırma gerçeği yansıtıyorsa, 238 binden kişinin enfekte olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde pek çok ülkeye yayılan Corona virüsü, insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla 79 bin 360 kişiye bulaştığı doğrulanan virüs, 2.619 kişinin ölümüne neden oldu. Sınırlarımıza, yani İran'a kadar ulaşan virüs, şu an Türkiye için hiç olmadığı kadar büyük bir risk teşkil ediyor.

İngiltere'de hizmet veren "Imperial College London" isimli bir üniversite, Corona virüsü ile ilgili yeni bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, Corona virüsünün tahmin edilenden daha çok kişiyi etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan bilim insanlarının iddialarına göre tespit edilmiş vaka sayısı, toplam sayının 3'te biri kadar. Eğer bu araştırma gerçeği yansıtıyorsa, şu an için enfekte olan kişi sayısının 238 binden fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Aslına bakacak olursak Imperial College, geçtiğimiz dönemlerde de benzer bir araştırma yapmış, toplam vaka sayısının tespit edilene oranla 19 kat fazla olduğu sonucuna ulaşmıştı. Daha önceki araştırma yapıldığında bilinen vaka sayısının bugünkü bilinen vaka sayısının üçte biri kadar olduğunun da altını çizelim. Bu bağlamda yapılan yeni araştırmanın, eskisinin çapını genişlettiğini açıkça söyleyebiliriz. Zaten araştırmaya katılan doktorlar da ellerinde yeni raporların olduğunu ve bu raporlar kapsamında söz konusu araştırmalarının kapsamını genişlettiklerini söylüyorlar.

Corona virüsü, insanları doğrudan etkilemiyor. Hatta bir kişiye bulaşan virüs, ilk 14 gün hemen hiçbir etki göstermiyor. Bu durum, bilim insanlarının düşüncelerini değiştirmiş, enfekte olan kişi sayısının aslında daha çok olabileceği sonucuna ulaştırmış ve hatta arada 19 katlık bir farkın çıktığı sonucuna ulaşılmıştı. Ancak o dönemlerde, sadece Wuhan merkezli seyahatler göz önünde bulundurulmuştu.

Araştırmaya katılan isimlerden bir tanesi olan Natsuko Imai, Wuhan ile bağlantısı olmayan bazı seyahatlerde de Corona virüsü vakalarına denk gelindiğini, bu yüzden de araştırmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini ve böyle bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Yapılan yeni araştırmayı da değerlendiren Imai, yeni araştırmanın eskisini de doğruladığını ifade ediyor.

Corona virüsü; kuru öksürükle kendini göstermeye başlıyor. Kuru öksürüğü ise yüksek ateş takip ediyor. Özellikle de önümüzdeki günlerde böyle bir şikayetiniz olursa, bu konuyu göz ardı etmemeniz ve derhal yetkili kurumlara başvurmanız gerekiyor. Çünkü İran vatandaşları, Türkiye'ye sık sık geliyorlar. Eğer enfekte olan İranlılar, bu durumun farkında değillerse virüs çoktan ülkemize giriş yapmış olabilir.