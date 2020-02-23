Ocak ayında video yayınlamayı kestikten sonra 21 Şubat'ta yeniden bir videoyla izleyicilerinin karşısına çıkan PewDiePie, eleştiri oklarının hedefi oldu. PewDiePie'ın eleştirilmesinin sebebiyse, son videosunda yaptığı corona virüs şakaları.

Ünlü YouTuber Felix Arvid Ulf Kjellberg ya da bilinen ismiyle PewDiePie, geçen ocak ayından bu yana sosyal medya platformundaki kanalına yeni video yüklemiyordu. 21 Şubat günü izleyicileriyle yeni bir videosunu buluşturan PewDiePie, ünlü Fortnite oyuncusu ve yorumcusu Ninja'nın video oyun oynayanları eleştiren tweetinden yeni corona virüs salgınına kadar çok sayıda konuya değindi.

Bununla birlikte PewDiePie'ın corona virüs şakaları internette eleştirilere neden oldu ve çok sayıda kişi sosyal medyada ünlü YouTube yıldızına tepki gösterdi. 22 Şubat'ta ünlü "Meme Review" (Meme Değerlendirmesi) serisinin yeni videosunu yayınlayan PewDiePie, Buz Devri bebeği ve Bernie Sanders memelerinin yanı sıra corona virüs memeleri serisine de devam etti.

PewDiePie'dan 'yasal uyarı'

PewDiePie, corona virüs memelerini değerlendirmeye geçmeden önce, yüzüne maske takıp eleştirilere gönderme yaparak, "Yasal uyarı: Bir şeye gülüyor olmam, onun eğlenceli olduğunu düşündüğüm anlamına gelmez. Hatta ve hatta, tam tersi. Şunu bilin ki, burada netiz: Bu değerlendirmeyi yalnızca tarihsel bağlamın hatrına yapıyorum ve benim için corona virüsü değerlendirmemek sahtekarca ve samimiyetsiz olur" dedi.

Yine bir başka "yasal uyarı", corona virüs bölümü boyunca videonun alt kısmında yer aldı. Bu uyarıda da, videodaki yorumların yalnızca iğneleme amaçlı olduğu ve ciddiye alınmaması gerektiği, PewDiePie'ın hiçbir şeyi özendirmediği ya da onaylamadığı belirtildi.

Virüsün ilerleyen bölümlerinde, PewDiePie bir makale göstererek, Çinli insanların da salgınla baş etmek için corona virüs memelerini ve şakalarını yaptıklarını savundu. Videonun bu bölümünün sonunda PewDiePie, izleyicilerine corona virüsten korunma tavsiyeleri vererek, onlardan ellerini yıkamalarını ve öksürdükleri şeyleri çöpe atmalarını istedi.

PewDiePie eleştiri oklarının hedefi haline ilk kez gelmiyor. Daha önce de kırıcı şakaları ve yorumları nedeniyle eleştirilen PewDiePie, Hong Kong protestolarına verdiği destek nedeniyle Çin tarafından yasaklanmıştı. Tüm bunlara rağmen PewDiePie, YouTube'un açık ara en büyük yıldızı. YouTuber'ın bu popülerliği nedeniyle geçmişte Elon Musk ve Dr. Phil gibi isimler onun programında boy göstermişti.