Sağlıkçılar, Koronavirüs Aşısı İçin Randevu Almaya Başladı

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için oluşturduğu koronavirüs aşı randevu sistemini kullanıma sundu. Sağlık çalışanları, bu sistem sayesinde aşı olmak için randevularını oluşturabilecekler. Aşılama, perşembe ya da cuma günü başlayacak.

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısını vurulabilmeleri için randevu hizmeti başlattı. Böylelikle öncelik grubunda olan sağlık çalışanları, tıpkı diğer vatandaşlar gibi randevu sistemiyle aşı olabilecekler. Sağlık çalışanları, aşı randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182 Hastane Randevu Sistemi'ni kullanabilecekler.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanları için aktive ettiği sistem, an itibarıyla kullanılabiliyor. Yani pandemi sürecinde canını dişine takıp çalışan sağlıkçılarımız, aşı olmak için randevu oluşturabiliyorlar. Randevu alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına, perşembe ya da cuma günü itibarıyla başlanmış olacak. Ancak aşı önceliği olan tek grubun sağlık çalışanları olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Polisler ve huzurevi çalışanları da öncelik sırasında

Sinovac isimli firma tarafından üretilen CoronaVac isimli aşıdan 3 milyon doz hali hazırda bulunuyor. Ancak iki sefer uygulanacak bu aşının uygulama süreci arasında 28 günlük boşluklar var. Hal böyle olunca da sağlık çalışanlarının yanı sıra polis ve huzurevi çalışanları gibi enfeksiyon kapma riski yüksek olan vatandaşlar da öncelik sırasıyla aşılanacak. Ayrıca bu aşının 65 yaş üstü vatandaşlara vurulacağını da söylemek gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, aşılama sürecinin en hızlı ve en güvenli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaları tamamlamış gibi görülüyor. Türkiye'nin dört bir yanına kurulan aşı odaları artık hazır durumda. Ayrıca sağlık çalışanları için geliştirilen Aşıla isimli uygulama da dün itibarıyla kullanıma sunuldu. Böylelikle sağlık çalışanları, aşı yapılan vatandaşların kayıtlarının tutulmasını kolaylıkla sağlayabilecekler.