Çorum'da 'Kiki Challenge' Yapan Sürücüye Ceza Kesildi

Çorum'da, son 1 yılda 11.004 kişiye 'kiki challange' ve benzeri davranışlarda bulundukları gerekçesiyle ceza kesildiği açıklandı.

Son 1 yıldır sosyal medyada çılgınca yayılan bir akım var: Arabanızdan iniyor ve garip bir dans eşliğinde hava atarak hem kendi hem de başkalarının sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz. Bu akımın en yaygınlaştığı yerlerden biri de Çorum.

Çorum valiliği, konudan yakından haberdar olduklarını bildirdi. Uzun bir açıklama da yapan valilikten gelen sözler şu şekilde:

"Trafik kazalarının önlenmesi, trafik kurallarına uyma düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmaların azaltılması ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 2018 yılı sonuna kadar KGYS ile trafik kural ihlallerine yönelik emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullanımı ihlali, çift sıra park ihlali, yaya kaldırımı park ihlali, drift yapan araçlar ve trafiğe kapalı alanlara yönelik motosiklet denetimi yapılarak tespiti yapılan ihlallere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir."

Böylece, son ceza kesilen kiki challenge mağduru sürücü, son dönemde yaşanan olaylara da ışık tutmuş oldu. Önümüzdeki dönemde bu saçma trendin son bulmasını diliyoruz.