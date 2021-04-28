Fahrettin Koca, Varyantlar Hakkında Açıklama Yaptı

Vatandaşların aklına en çok takılan terimlerden biri varyantlar. COVID-19’un kaç varyantı var, neye yararlar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın açıklamasında bu sorulara cevap vermeye çalıştı. Bakan Koca, varyantların neden olduğu zorlukların bir sonu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde COVID-19 hakkında en çok merak edilen konulardan biri hakkında açıklamalarda bulundu: Mutasyonlar. Virüsün varyantları, mutasyonun işlevi ve bunun pandemi sürecine etkisinden bahseden Koca, vatandaşların konu hakkındaki meraklarını gidermeye çalıştı.

Fahrettin Koca, bugün akşam saatlerinde Twitter’da paylaştığı videoyla mutasyonların salgınla mücadele sürecini zorlaştırdığını belirtti. Türkiye’de en çok görülen varyantın İngiltere varyantı olduğunu belirten Bakan Koca, bu mutasyonların da bir sonu olacağını ifade etti.

“Mutasyonların bir sonu var”

Twitter’dan yaptığı açıklamayla Fahrettin Koca, mutasyonların salgının seyrini büyük oranda etkilediğini ve normalleşme sürecini zorlaştırdığını dile getirdi. Ülkemizde en çok bulunan türleri sıralayan Sağlık Bakanı, virüslerin mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılma gücüne ulaşmakla beraber, hasta etme kabiliyetlerini de kaybedeceğini belirtti. Fahrettin Koca’nın mutasyonlar ve varyantlar hakkındaki tam açıklaması şu şekilde:

“Aşı çalışmalarının etkinliğini de, salgının seyrini de yakından ilgilendiren bir konu daha var: Mutasyonlar. Mutasyonlar, RNA virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon, varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir. Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girmesi ömrünü uzatsa da, bunun bir sonu var. Bu mutasyonlar virüsün hasta etme kabiliyetini sınırlayacak. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir.”