Hayatını Kaybeden COVID-19 Hastasının Son Mesajı

İnsanlığın karşılaştığı en büyük küresel krizlerden biri olan COVID-19, arkasında acı hikayeler bırakmaya devam ediyor. Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin, hasta yatağından arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" dediği mesaj, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İlk koronavirüs vakasıyla 10 Mart’ta tanışan Türkiye, dünyadaki pek çok ülke gibi pandemi ile savaşmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, ülkemizdeki vaka sayısının 38.226’ya, ölü sayısının ise 812’ye yükseldiğini duyurmuştu.

Türkiye’nin COVID-19 bilançosu her geçen gün ağırlaşırken, Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin, ölmeden kısa bir süre önce arkadaşına attığı mesaj, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hayatını Kaybeden COVID-19 hastasından arkadaşına: "Ölüyorum, aklın varsa çıkma"

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybederek, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bugün sabah saatlerinde toprağa verilen 52 yaşındaki Soytürk’ün, hasta yatağındayken arkadaşına, "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" dediği ortaya çıktı.

Soytürk’ün arkadaşı, WhatsApp üzerinden yaptıkları konuşmayı sosyal medyada paylaştı. Söz konusu mesajda, 9 gündür yüksek ateşle yattığını belirten 52 yaşındaki maden işçisinin gönderdiği mesajda, “Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. Ciğer çürüdü iyice. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görülüyor.

Soytürk'ün arkadaşına gönderdiği son mesaj sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, ülkemizde 4.117 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş, 87 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade etmişti. Bu rakamlarla birlikte Türkiye’deki toplam vaka sayısı 38.226’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 812’ye yükselmiş oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’dan sorumlu direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’dan raporlandı” ifadelerini kullanmıştı.