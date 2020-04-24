Test Edilen Remdesivir’in Etkisinin Olmadığı Ortaya Çıktı

Koronavirüs pandemisi ilk çıktığı günden beri en çok adı duyulan ilaçlardan olan Remdesivir, DSÖ’nün yaptığı klinik testinde başarılı olamadı. Test, ilacın etkisini göstermemesinin yanında yan etkilere neden olduğu için erkenden sonlandırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bu süreçte 191 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden kötü bir haber geldi. Sözcü’nün haberine göre, COVID-19’a karşı büyük umutlarla testleri yapılan Remdesivir ilacının ilk klinik testinde başarısız olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da “koronavirüse karşı umut veren bir ilaç” olarak lanse ettiği Remdesivir’in, DSÖ’nün gerçekleştirdiği tam kapasiteli klinik testinde sonuç alamadığı açıklandı. DSÖ, yaptığı klinik testinde 237 hasta seçti. Bu hastalardan bir kısmına ilaç tedavisi uygulanırken bir kısmına ise uygulanmadı. Sonrasında Remdesivir alan hastaların iyileşme süreçlerinde bir gelişme olup olmadığına bakıldı.

DSÖ, süreç devam ederken Remdesivir’in etkisi olmamasının yanında bir de yan etkilerinden dolayı hastaları daha kötü duruma soktuğunu fark etti. Bu sebeple test sürecini erkenden sonlandıran örgüt, bu testi kamuya açık olan “klinik denemeler” veritabanına ekledi. Sonrasında ise bu rapor da kaldırıldı.

DSÖ’den açıklama

Deney raporunun erkenden kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasareviç, “Belgenin, araştırmayı yürüten uzmanlar tarafından hazırlanan taslağı DSÖ’ye gönderildi fakat hata anlaşılınca hemen kaldırıldı. Rapora diğer uzmanların da bakmasının ardından erişimi tekrar açacağız” dedi.

Yayınlanan raporda, Remdesivir testi için “Bu araştırmada hastanedeki yetişkin COVID-19 hastalarında Remdesivir’in klinik ya da virolojik bir faydası olmadı. Remdesivir, 18 hastada erken sona erdi çünkü yan etkisi vardı” şeklinde açıklama yer aldı.