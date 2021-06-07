Bazı Kişilerin Neden COVID-19'dan Hastalanmadığı Anlaşıldı

ABD'li bilim insanları, bazı insanların koronavirüs kapmalarına rağmen neden hastalanmadıklarını, yani asemptomatik olduklarını keşfetti. Uzmanlara göre bazı insanların COVID-19 farkına bile varmadan atlatmasının nedeni, "HLA-DRB1*04:01" isimli bir gen. Üstelik bu gen, bazı bölgelerde daha baskın.

Newcastle Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, COVID-19'la ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Bazı insanların hayatlarına mal olan hastalığın bazı insanları neden etkilemediğinin anlaşılmasını kapsayan bu araştırma, bu durumun "HLA-DRB1*04:01" olarak isimlendirilen bir genden kaynaklandığını ortaya koydu. Elde edilen bulgular, önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek farklı salgınlar için de büyük bir önem arz ediyor.

ABD'de yapılan araştırmaya göre bazı insanların koronavirüs kapmasına rağmen hasta olmamalarının, yani asemptomatik olmalarının nedenlerinden bir tanesi, HLA-DRB1*04:01 geni. Bilim insanları, hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen insanlarda bu genin 3 kat daha sık bulunduğunu ortaya çıkardılar. İşte bu genin bir insanda normalden fazla bulunması, o kişinin COVID-19'a karşı daha dirençli olmasını sağlıyordu.

"Coğrafya kaderdir" ifadesi, hiç bu kadar doğru bir şekilde kullanılmamıştı

"Coğrafya kaderdir." sözünü hepimiz biliriz. Türkiye'de bu cümleyi daha çok, içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle kullanıyoruz. Ancak ABD'deki bilim insanları, bu cümleyi bu kez COVID-19'la ilişkilendirdiler. Yapılan araştırmalar, HLA-DRB1*04:01 geninin bazı bölgelerde yaşayan insanlarda daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre özellikle de Avrupa'nın kuzey ve batısında yaşayan insanlarda bu genin fazla olması, Avrupa'daki asemptomatik koronavirüs vakalarının sayısının artmasına yol açıyor. Ancak bu iyi bir şey değil çünkü asemptomatik bir kişi hasta olduğunun farkına bile varmıyor ve koronavirüsü gittiği her yere saçıyor.

Yaptıkları araştırmayı HLA isimli dergide yayımlayan bilim insanları, elde ettikleri bulguların COVID-19 için özellikle de aşı konusunda önemli olduğunu savunuyorlar. Zira uzmanlara göre koronavirüs aşısı yapılacak insanlara önce gen testi yapılması, kimlerin önce aşılanması gerektiğini açığa çıkarmış olacak. Böylelikle önce riskli gruplar aşılanmış olacak. Ancak dünya genelindeki aşılama durumuna baktığımızda, bu sonuçlar için artık geç kalınmış olabileceğini söyleyebiliriz.