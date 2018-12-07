PlayStation 1 Efsanesi Crash Team Racing Geri Dönüyor

Crash efsanesinin yine kendisi gibi efsane kart oyunu Crash Team Racing Nitro-Fueled, remastered sürümle çok yakında bizlerle.

The Game Awards 2018, hem ödül alan oyunlarla hem de gelen duyurularla son yılların en bomba etkinliklerinden birine sahne oldu. PlayStation 1'in efsane oyunlarından biri olan Crash Bandicoot'un kart oyunu da furyaya katılan bir diğer isimdi.

Activision tarafından duyurusu yapılan oyun, 20. yılına özel olarak yeniden bizlerle olacak. HD olarak yeniden modellenmiş araçlar ve karakterlerle piyasaya çıkacak olan oyun, bu kez sadece PlayStation sahiplerine özel olmayacak. Switch, PC, Xbox One ve PS4 oyuncular için piyasaya çıkacak olan oyun için 39 dolar etiketi belirlendi.

Activision, fuar kapsamında oyunun çıkış tarihini de açıkladı. Buna göre Crash Team Racing Nitro-Fueled, 21 Temmuz 2019 tarihinde oyuncularla buluşacak.