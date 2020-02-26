Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Instagram alemine ilk adımını attı. Babasının izinden giden küçük Ronaldo, sadece 24 saat içinde bir milyon takipçiye ulaştı.

Tüm zamanların en başarılı futbolcularından biri olan ve kariyerinde kazanmadık kupa bırakmayan Cristiano Ronaldo’nun 9 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Minicristianoronaldo2010 kullanıcı adı ile Instagram hesabı açtı.

Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Ronaldo Jr., sadece bir günde bir milyon takipçiye ulaştı. Pek çok ünlü isim bir milyon takipçiye ulaşmak için aylarca gönderi atmak zorunda kalsa da, gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan birinin oğlu için bu iş çok kısa sürdü.

Ronaldo Jr.'ın Instagram hesabını tanıttığı video

İlk olarak, yeni Instagram hesabını dört farklı dilde tanıttığı bir video paylaşan Ronaldo Jr., 3.5 milyondan fazla izlenme aldı. Daha sonra babası ve kardeşleriyle olan bir fotoğrafını yayınlayan 9 yaşındaki Ronaldo Jr., son olarak Milano Moda Haftası'nda babasının kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Babasının formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus'un genç takımında oynayan Ronaldo Jr., şu anda yalnızca beş kişiyi takip ediyor. Bu arada, 35 yaşındaki Ronaldo’nun 205 milyon takipçi ile Instagram'da en fazla takipçili ünlü isim olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Ronaldo Jr., yalnızca sosyal medyada da değil, futbolda da babasının ayak izlerini takip ediyor. 9 yaşındaki küçük Ronaldo, Juventus'un genç takımı ile çıktığı 28 maçta 58 gol atıp 18 asist yaptı. Dudak uçuklatan bir performansa imza atan Ronaldo Jr., beş kez Ballon d'Or kazanan babası Ronaldo ile yaptığı idmanların meyvelerini almışa benziyor.