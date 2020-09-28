İlk Crysis ve Crysis Remastered'ı Görsel Karşılaştırma

13 yıl önce piyasaya sürülen Crysis, yüksek çözünürlüklü dokularla ve ışın izleme teknolojisiyle geri döndü. Peki Crysis Remastered'da neler değişti? Oyun içi ekran görüntüleriyle açıkladık.

Crysis serisinin ilk oyunu, üzerinden geçen yıllara meydan okurcasına güçlü görselliğiyle hala dikkat çekiyor. İşte tam olarak bu yüzden, Crysis Remastered duyurulduğu zaman tüm dünyanın gözü bir anda Crytek’in üstüne çevrildi. 2007 yılında çıkan bu başyapıt, günümüz teknolojisiyle güzelleştirildiği zaman ortaya çıkacak sonucu merak edilmeye başlandı.

Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarıyla tanışan oyun, bu alanlarda övgüleri üstüne almakta zorlanmadı. Ancak en başında PC platformu için geliştirilen Crysis Remastered, bilgisayarda nasıl görünüyor? Gelin hep birlikte Crysis Remastered’ın en iddialı olduğu noktaları, eski ve yeni oyundan aldığımız en yüksek grafikli kıyaslama görselleriyle ortaya koyalım.

Aşağıdaki listede görsellerden ilki Crysis, ikincisi Crysis Remastered'a ait:

Crysis adada geçen bir oyun olduğu için, Crysis Remastered oynarken en çok dikkat çeken detay çevresel görselliğin eriştiği zenginlik. Yeşilliklerin ve ağaçların çok daha doğal renklere kavuşması, oyunun atmosferini derinden değiştiren bir detay. Her yeri güneş ışınlarıyla aydınlanan bir adaya bir de ışın izleme teknolojisi eklendiğinde ortaya çıkan güçlü ışıklandırmanın atmosfere etkisi gün gibi ortada.

En önemli fark görsel zenginlik:

Işın izlemenin yeni oyuna kattığı diğer şeyler de hemen her zaman fark edilebilir durumda. Herhangi bir yere bakarken iki oyun arasındaki gölgelendirme farklarını, cisimlerin güneş ışığına verdiği farklı tepkileri rahatlıkla görebiliyoruz. Çimenlere odaklanılınca bile farklı yöne doğru bakan yeşilliklerin farklı noktalarına vuran güneş ışınıyla oluşan fotoğrafımsı görüntülere rastlamak mümkün.

Işın izleme oyuna çok fazla şey kazandırmış görünüyor:

Yeşilliğin sahip olduğu zenginlik bir de artan çizim mesafesiyle birleşince ortaya inanılmaz manzara görüntüleri çıkıyor. Yüzlerce metre ötedeki dağların yalnızca kayalıktan ibaret olmadığını, ağaçlarla süslendiğini fark edebilmek bir önceki oyunun sunduğu deneyime ciddi anlamda katkıda bulunuyor. Zaten güçlü olan grafikler bu şekilde daha da gerçekçi bir görünüme sahip oluyor.

İç mekanlarda gölgelendirme farkları:

Ağaçların sık olduğu görüntülerde dikkat çeken bir diğer unsur da uzaklaştıkça piksellenmeye başlayan yapraklarda, bu piksellenmelerin büyük ölçüde azaltılmış olması. Böylelikle kaliteli dokuların, ışıklandırmanın ve renklerin güzelliğinin önüne geçerek atmosferin gücünü azaltan kenar bozulmaları çok daha az göze çarpmaya başlıyor.

Dokular daha gerçekçi:

Crysis Remastered ile en büyük değişimi yaşayan bir başka nokta ise doku kaliteleri. Doku kalitesi bazı anlarda o kadar çarpıcı oluyor ki birkaç basit düzenlemeyle fotoğraf kalitesine ulaşmak mümkün gibi duruyor. Özellikle yapraklarda ve kayalık bölgelerde çok büyük farklara neden olan bu değişim, iki oyun arasındaki farkı incelerken en az ışın izleme kadar göz önünde.

Su altı yaşamı daha canlı:

Crysis Remastered’ın görsel anlamda 2007 model Crysis’in üstüne neler koyduğuna baktığımız içeriğimizin burada sonuna geldik. Crysis Remastered’ı eksisiyle, fazlasıyla ele aldığımız ayrıntılı incelememize buradan ulaşabilirsiniz. Sizler de iki oyun arasındaki değişimden memnun kalıp kalmadığınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.