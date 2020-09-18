Üç Türk kardeşin kurduğu Crytek, FarCry serisinin ilk oyunu ile büyük ses getirmişti. Bu serüven 2007 yılında piyasaya sürülen ilk Crysis oyunu ile devam etti. Milyonlarca oyuncuya o dönem yeni bir sistem kurduran Crysis, hikayesinin geçtiği ve yaşanmayan tek şeyin bir uzaylı istilası olduğu 2020 yılında, yeniden karşımızda.

Almanya'da kurulan Türk oyun şirketi Crytek, 2004'te piyasaya sürdüğü Far Cry ile Cryengine isimli yeni grafik moturunun gücünü kanıtlamıştı. Ardından yeni nesil Cryengine ile 2007'de ilk Crysis oyunu piyasaya sürüldüğünde, oyun dünyasında yeni bir dönem başladı. Hikayesi, oynanışı, grafikleri ve özellikle o dönemin PC'lerini tam kapasite kullanmasıyla bilinen Crysis serisi, 2011'de ikinci, 2013'te de üçüncü oyunu ile son buldu. Aradan geçen 7 yıl boyunca finansal zorluklarla boğuşan Crytek, 2020'nin Temmuz ayında Crysis'in Remastered versiyonu ile karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Nintendo Switch oyuncularına sunulan Crysis Remastered, 1 Eylül'de ise PS4 ve PC oyuncularına sunuldu. Biz de Crytek tarafından ulaştırılan erken erişim sayesinde sizin için oyunu inceleme fırsatı yakaladık. İncelemeye geçmeden önce Crytek ekibine de teşekkürlerimizi sunalım.

İncelememizde oyunu hem ilk kez oynayacak olanlar hem de yeniden oynayacak olanlar için detaylıca anlattık. Oyunu oynanış, grafik ve değişiklikler ana başlıkları altında ele aldık ve sözümüzü sakınmadan ve yapılan geliştirmeleri anlattık. Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan Crysis Remastered incelememize geçelim.

Hikâye: Crysis'in doğuşuna bu kez modern bir şekilde tanık oluyoruz:

İlk kez oynayanlar: Sıradan bir kurtarma operasyonu için Lingshan adasına gönderilen askerler Nomad, Psyhco, Prophet, Aztec ve Jester’ın oluşturduğu Raptor takımı, adaya iniş yaparken bir patlama sonucu ayrı düşer ve hikaye başlar. Takım bir yandan toplanmaya çalışırken diğer taraftan adadaki Kuzey Kore askerleri ile mücadele eder. Bu sırada sahip olduğumuz özel Nanosuit kıyafetinin özelliklerini deneyimleriz. Sonra aniden ortaya istilacı uzaylılar çıkar ve işler renk değiştirir. Artık ıssız bir adada biri dünya dışı, diğeri vahşet dolu iki düşmana karşı savaş veririz.

Bildiğiniz gibi bu bir "remastered" oyun. Yani hikayesi ilk çıktığı 2007 yılında neyse, şimdi de aynısı. Ancak oyunun hikayesi aradan geçen 13 yıla rağmen tazeliğini koruyamaz, Crysis ise bunu başarıyor. Oyunu ilk kez oynayacaklar "acaba çok ilkel bir hikaye mi göreceğim" diye çekinmesinler. Bu arada bir başka güzel nokta da şu ki hikayenin geçtiği, yaşanmayan tek şeyin bir uzaylı istilası olduğu 2020 yılındayız. O da eksik kalmasın, onu da yaşayayım diyorsanız Crysis Remastered'a şans verin deriz.

Oynanış: Farklı bir FPS nişancı deneyimi

İlk kez oynayanlar: 2007 yılındaki ilk Crysis, o dönem oynanış açısından önemli yenilikler ile karşımıza çıkmıştı. Sahip olduğumuz Nanosuit'in özelliklerini kullanmak, silahımızı yolda yürürken bile özelleştirmek mümkündü. Oyunu ilk defa oynayacaksanız bu sistemlerin günümüzde bile geçerli olduğunu, can sıkmadığını söylemek lazım.

Yeniden oynayacaklar: 2007 yılında grafikleriyle ön plana çıkan Crysis’in eleştirildiği en büyük nokta vuruş hissiyatı ve silahların paintball silahı gibi hissettirmesiydi. Crysis Remastered sürümünde ise silahlar ve vuruş hissiyatı, tıpkı hikaye gibi aynı bırakılmış durumda.

Bu noktada ilk Crysis ile aynı yıl çıkış yapan ilk Call of Duty: Modern Warfare oyununu hatırlayalım. Çıkışından 9 yıl sonra 2016'da yenilenmiş olarak piyasaya sürülen Modern Warfare'da orijinal sürümün bütün eksikleri giderilmiş; vuruş hissiyatı, silah seslerini revize edilmişti. Crysis Remastered için de aradan geçen 13 yıla rağmen böyle bir değişiklik söz konusu değil. İşte bu konuda oyun bizden ilk eksisini alıyor. Zira bir yeniden yapım söz konusu olduysa, en azından oynanışa ilişkin eksikliklerin giderilmesini beklerdik.

Grafikler: Bolca ışıklandırma ve gölgelendirme

İlk kez oynayanlar: Crysis Remastered sizleri renkli ve capcanlı Lingshan adasıyla buluşturuyor. Tropikal bir cennet olan bu adadaki denizin yansıması, güneş ışığının yemyeşil çevredeki engellerden sıyrılarak gözünüze vuruşu ve dinamik gölgelendirmeler sizlere oyunu yaşıyormuşsunuz gibi hissettirecek. Özellikle ışıklandırma ve gölgelendirme konusunda Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisi büyük bir pay sahibi.

Işın izleme destekli yüzey yansımaları oyunun yenilenmiş sürümü olarak anılmasının en büyük sebeplerinden biri. Tabii bu detayı gece vakti değil, gündüz vakti daha iyi fark edebiliyorsunuz. Eğer oyunu ‘Can It Run Crysis’ grafik seçeneklerinde oynayabilecek bir sisteme ve 8K çözünürlükte bir ekrana sahipseniz, sizleri harika bir görsel şölen bekliyor diyebiliriz (Mevcut şartlarda böyle bir donanım Türkiye'de sanırız ancak 3-4 kişide falan vardır).

Yeniden oynayacaklar: İncelemeyi yapan editör olarak 2007’deki oyundan grafik açısından tek farklı unsurun bu olduğunu gördüğümü belirtmem lazım. Onun dışında karakter ve silah modellemelerinde çok fazla bir değişiklik bulunmuyor. Ek olarak, oyundaki Nanosuit'lerin biraz daha koyulaştırılmış olduğunu ve kıyamet sonrası kaos havasının yerini tropikal bir cennete bıraktığını görmek mümkün.

Eğer oyunu ‘Can It Run Crysis’ grafik değerlerinde ve 2K’dan yüksek bir çözünürlükte oynuyorsanız; su yansımaları, gündüz vakti güneş ışığının vurması ve gölgelendirmeleri önceki oyuna kıyasla geliştirdiklerini görebilirsiniz. Ancak HDR’ı ve Motion Blur’u kapattığınızda, oyunun 2007'de çıkan ilk sürümünden çok da farklı olmadığını söylemek mümkün.

Değişiklikler: İlk Crysis'e Crysis 2 ve Crysis 3 makyajı

Yeniden oynayanlar: Crysis Remastered genelinde en büyük değişiklik, oyuna Crysis 2 ve 3’ten aşina olduğumuz Nano Giysi kontrolünün getirilmesi. 2007’de çıkan orijinal oyunda Nano Giysi modlarını seçebilmek için varsayılan olarak farenin tekerleiiğine basıyor; Maksimum Zırh, Maksimum Gizlilik, Maksimum Güç veya Maksimum hız modlarından birini seçiyorduk. Bu sitem serinin sonraki oyunlarında ise klavyeye taşınmıştı.

Crysis Remastered sürümünde ise Nano Giysi kontrolü aynı Crysis 2 ve 3’teki gibi. Maksimum hız için koşarken Shift tuşuna basabilir, Maksimum Zırh için Q tuşuna basabilir, Maksimum Gizlilik için E tuşuna basabilir, Maksimum Güç içinse yakın dövüşe geçebilirsiniz. Dilerseniz ayarlardan eski Nano Giysi kontrolü seçeneğini seçerek değiştirebiliyorsunuz. Bu da hoş bir seçenek olmuş.

Sonuç: Crysis fifty-fifty

Oyunu ilk defa oynayacakların en büyük artısı, 13 yıldır tazeliğini koruyan bir dünyaya giriş yapacak olmaları. Ancak yeniden oynayacaklar için çok büyük değişimlerden bahsetmek zor. Crysis Remastered, muhtemelen serinin hayranlarına değil, aradan geçen o 13 yılda oluşan yeni oyuncu kitlesine hitap etmek için karşımızda duruyor.

Açık konuşmak gerekirse, Crysis Remastered ile ilk Crysis arasındaki -grafikler dışındaki- tek farkın giysi kontrolleri olduğunu söylemek üzücü. Bir yeniden yapım olarak Crysis Remastered'dan daha fazlasını beklerdik.

Crysis Remastered sistem gereksinimleri:

Minimum: Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI /AMD Radeon 470 ya da daha iyisi İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-3450 / AMD Ryzen 3 ya da daha iyisi Depolama: 21 GB RAM: 8 GB İşletim Sistemi: Windows 7 SP 1

Önerilen: Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-7600k ya da daha iyisi / AMD Ryzen 5 ya da daha iyisi Depolama: 21 GB RAM: 12 GB İşletim Sistemi: Windows 10



İncelemenin yapıldığı bilgisayarın sistem özellikleri:

Ekran Kartı: RX 580 8 GB vRAM Sapphire

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 3,2 GHz

RAM: 16 GB DDR4

İşletim Sistemi: Windows 10 Ultimate

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