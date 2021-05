Crysis 2 Remastered'ın Yolda Olduğuna Dair İlk İpucu

Crytek, Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile Crysis 2 Remastered'a dair sağlam bir ipucu verdi. Hala oyunun adı resmi olarak ifade edilmese de Crysis 2'den bir ifadenin paylaşılması, Crysis 2 Remastered'ın geliştirilmekte olduğunu düşündürdü.

1999'da üç Türk kardeş Cevat, Avni ve Faruk Yerli tarafından Almanya'da kurulan oyun stüdyosu Crytek, uzun süren bekleyişin ardından geçtiğimiz yıl Crysis Remastered ile bir kez daha oyunseverlerin karşısına çıkmıştı. Crysis Remastered, serinin hayranlarını adeta ikiye bölmüş, bir grup oyunu beğenirken bir grup ise yeni bir oyun yerine bir "remastered" yayınlandığı için stüdyoya tepki göstermişti.

Görünen o ki Crytek'in üzerinde çalışmakta olduğu yeni proje, daha çok ilk grubu sevindirecek türden. Kısa süre önce Crysis resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan oyun stüdyosu, Crysis 2 Remastered'ın yaklaşmakta olduğuna dair söylentilere neden oldu.

Aslına bakacak olursak Crytek'in söz konusu paylaşımında yalnızca "They used to call me Prophet" gibi özellikle seriye aşina olmayanların hiçbir şey anlamayacağı bir ifade yer alıyordu. Bu ifadeyi Crysis 2 Remastered için bir ipucu olduğunu düşündüren ise tahmin edebileceğiniz gibi Crysis 2'den bir ifade olması.

Remastered oyun piyasaya süren tek şirket elbetteki Crytek değil ancak piyasaya sürülen son ana akım Crysis oyununun üzerinden 8 yıl geçtiği için serinin hayranları Remastered oyunlardan ziyade yeni bir oyun görmek istiyorlar. Ayrıca Crysis 2 çıktığından bu yana çeşitli grafik modları da yayınlanmış ve oyunun grafikleri zaten iyileştirilmiş durumda. Dolayısı ile Crysis 2 Remastered'ın orijinal oyuna çok büyük bir yenilik getirmesi beklenmiyor.