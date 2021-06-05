Ücretli olarak çıkıp uzun süredir ücretsiz bir şekilde oynanabilen popüler FPS oyunu CS:GO, bazı özelliklere erişim sağlamak için ücretli üyelik sistemi getirdi. Artık Prime üyeliği olmayan oyuncular, rütbeli maçlara erişim sağlayamayacak. Ücreti ödemeyen oyuncuların XP ve rütbeleri, iki hafta içinde silinecek.

İki senedir oyunculara ücretsiz olarak sunulan Counter Strike: Global Offensive, bazı sorunlara yol açması nedeniyle bazı oyun içi özelliklere erişimi ücretli hale getiriyor. CS:GO oyuncularının artık rütbeli maçlara erişim için tam 123 TL ödeme yapması gerekiyor.

2012 yılında ücretli olarak çıkış yapıp son iki yıldır ücretsiz bir şekilde indirilebilen oyunda ardı ardına çıkan hileler, CS:GO oyuncularını çileden çıkarmaya devam ediyor. Düzeltilen her açıktan sonra bir şekilde yeni hileler çıkarılıp oyunun oynanabilirliği azaltılıyor. Valve da bu yüzden oyunun belli özelliklerinin önüne bir çizgi çekiyor. Çizgiyi geçmeniz içinse 123 lira gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Rütbe sistemi için ücret getirildi:

Counter Strike: Global Offensive’in resmî blogunda paylaşılan duyuruya göre artık rütbeli maçlara giriş için Prime üyelik gerekecek. Prime üyeliğe sahip olmak içinse ücret ödemek dışında bir seçenek bulunmayacak. Her türlü oyun modu ve harita, oyunu ücretsiz oynayanlar tarafından kullanılabilecek. Ancak bu maçlardan XP ya da rütbe artırmak mümkün olmayacak.

Oyunu ücretsiz olduktan sonra indiren kullanıcılar, Prime üyeliğini Steam üzerinden alabilecek. Prime üyeliği olmayanların XP ve yetenek seviyeleri silinecek. Ancak üyeliği iki hafta içerisinde satın alanların şu anki XP ve yetenek seviyeleri korunarak doğrudan Prime üyeliğe taşınacak.

Prime üyelik sahibi CS:GO oyuncuları, seviyesiz ve rütbesiz maçlara da girebilecek. Bu kullanıcıların yetenek seviyeleri bu maçlardan etkilenmeyecek. Competitive, Wingman ve Danger Zone maçları sırasında yeni oyuncular, yetenek grubu kazanamayacak. Ancak maçlar yetenek baz alınarak düzenlenecek.

CS:GO’ya para ödemiş eski kullanıcıların hileyle karşılaşması ihtimalini düşürmek ve genel hile kullanımını azaltmak için çıkarıldığı söylenen ücretli üyelik, yuvarlak hesapla 11 euro fiyatla satışa sunuldu. Prime üyeliğin Türkiye fiyatı ise 123 TL olarak belirlendi. Son olarak oyunu daha önce para vererek satın alanların bu değişiklikten etkilenmeyeceğini de belirtelim.

Siz ne düşünüyorsunuz? Ücrete değer mi? Prime üyelik oyundaki hile problemine çözüm olabilir mi?