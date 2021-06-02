CS:GO'nun Tahtını Tehdit Eden VALORANT, Mobile Geliyor

Riot Games, bugün paylaştığı duyuruda sevilen FPS oyunu VALORANT'ın mobil platformlar için de yayınlanacağını açıkladı. VALORANT Mobile ismiyle yayınlanacak oyun hakkında şimdilik herhangi bir detay paylaşılmadı.

Riot Games’in çıkışından önce hakkında fazlasıyla heyecanlandığımız, çıktıktan sonra da dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan oyunu VALORANT, artık mobil oyuncuları da sevindirecek. Geliştirici şirket, bugün yaptığı duyuruda popüler FPS oyununun mobil sürümünün de çıkacağını açıkladı.

Riot Games, yaptığı duyuruda mobil VALORANT için yalnızca tek bir önemli bilgi verdi, o da oyunun ismiydi. Duyuruya göre oyun, “VALORANT Mobile” ismiyle çıkış yapacak. Yani şirketin League of Legends’ı mobile taşıdığında verdiği karara benzer bir karar görmeyeceğiz. Bilmeyenler için League of Legends’ın mobil versiyonu, “Wild Rift” ismiyle çıkış yapmıştı.

Oyun hakkında hiçbir şey bilinmiyor:

VALORANT Mobile’ın çıkış tarihi, hangi donanıma sahip telefonlar tarafından destekleneceği ve ana oyundan nasıl farklara sahip olacağı henüz açıklanmadı. Dolayısıyla şu anda oyunu yalnızca ismiyle biliyoruz diyebiliriz. Öte yandan Riot Games’in oyunu yalnızca “Mobile” ekleyerek yayınlamasında rakip oyunların etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin PUBG’nin mobil versiyonu “PUBG Mobile” ismiyle yayınlanmış ve büyük ses getirmişti.

Riot Games’in açıklamasına göre VALORANT, yalnızca PC sürümünde 14 milyondan fazla aylık oyuncuya sahip. Şirketin her geçen gün büyüyen mobil oyun dünyasına katılmasıysa toplam aylık oyuncu sayısını çok daha üst noktalara taşıyacak. Bununla birlikte Riot Games’in mobil dünyadaki varlığı da her geçen gün artacak.

Tüm bunların yanı sıra Riot, VALORANT'ı diğer çeşitli yollarla da daha geniş bir kitleye tanıtmaya hazırlanıyor. Bu da tıpkı League of Legends’da olduğu gibi örneklerle gerçekleştirilebilir. Şirket, League of Legends’ı çizgi romanlardan Netflix’te yayınlanacak bir animasyon dizisine kadar genişletmeyi başardı.