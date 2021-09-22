CS:GO, Dust 2'deki En Kritik Noktalardan Birini 'Kapattı

Counter-Strike: Global Offensive'de Operation Riptide serüvenini başlatan güncelleme resmen yayınlandı. Yayınlanan güncellemenin en dikkat çeken özelliği ise Dust 2 haritasına yapılan değişiklik oldu. Geliştirici ekip, terörist takımın avantajlı olduğu bir noktayı kullanılamaz hale getirdi.

Valve'ın 2012 yılında yayınladığı ve dünyanın en popüler birinci şahıs nişancı türü oyunlarından bir tanesi olan Counter-Strike: Global Offensive, tarihinin belki de en önemli güncellemelerinden bir tanesini aldı. En önemli diyoruz çünkü bu güncelleme, Counter-Strike tarihinin en ünlü haritalarından bir tanesi olan Dust 2'ye çok büyük bir yenilik getirdi.

Dust 2 haritasında terörist takımını avantajlı hale getiren bir lokasyon vardı. Bu bağlamda, terörist takımının başlangıç noktasında AWP ya da Scar-L gibi dürbünlü silah ile bakıldığında, haritanın ortası rahatlıkla görülüyordu. Rakip takım, mid olarak isimlendirilen bu bölgeden geçerken vurulabiliyor ya da teröristler, kaç oyuncunun A noktasında, kaç oyunun B noktasında olduğunu sayabiliyorlardı. İşte bu durum, son güncelleme ile tarihe karıştı. Geliştirici ekip, yaptığı bir ayar ile terörist takımının avantajlı olduğu noktayı kapattı.

Terörist takımının mid'i izlediği yer, artık böyle görünüyor

Counter-Strike: Global Offensive'e gelen güncellemenin en çok konuşulacak yanı Dust 2'deki değişiklik olsa da oyuncuları bekleyen başka yenilikler de yok değil. "Operation Riptide" serüvenini resmen başlatan geliştirici ekip, oyuncuların yepyeni karakterler, silah kaplamaları ve çıkartmalarla tanışmasına imkan tanıyor. Ayrıca oyuncular artık, rekabetçi karşılaşmaların kaç etaptan oluşabileceğine karar verebilecekler. Diğer oyun modlarında da bazı değişiklikler bulunuyor.

Counter-Strike: Global Offensive'in geliştiricisi Hidden Path Entertainment, yeni güncellemeyle oyunun genel oynanışında da bazı iyileştirmeler yaptılar. Bu bağlamda silah hasarları üzerinde düzenlemeler yapan ekip, artık bombaların da diğer oyunculara atılmasına izin veriyor. Öte yandan Inferno ve Ancient isimli haritalarda da ufak tefek değişiklikler yapılmış durumda.

Dust 2'nin yeni t-base'ini hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz