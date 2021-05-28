CS:GO'nun 27.05.2021 Güncellemesi Yayınlandı

Counter-Strike: Global Offensive için hazırlanan son yazılım güncellemesi oyuncuların hizmetine sunuldu. Oyundaki haritalara yenilikler getiren, bilinen hataları düzelten ve performansı iyileştiren güncelleme, artık herkes tarafından indirilebiliyor.

Valve, bir dönem (ve muhtemelen hâlâ) çoğu kişinin açık ara favorisi olan Counter-Strike: Global Offensive'i güncelledi. Yapılan güncelleme, oyuna bazı yenilikler ve düzeltmeler getirirken, haritalarda da çeşitli değişiklikler yapıyor.

Valve'ın 27.05.2021 tarihli CS:GO güncellemesi, Ancient, Mocha, Grind ve Cache isimli haritalara bazı yenilikler getiriyor. Bu bağlamda en büyük yenilik, doku yenilemesi, yeniden renklendirmeler ve sanatsal anlamda geliştirilen Ancient, ya da Türkiye'de bilinen ismiyle Antik isimli haritaya gelmiş oldu. Diğer haritalar ise daha çok iyileştirmeler ve bazı ufak rötuşlar aldı.

Kaldırılan bazı seçenekler de son güncellemeyle geri geldi

Valve, CS:GO'nun son güncellemesinde bazı performans iyileştirmeleri ile sistem ayarlarına yenilikler de getirdi. Örneğin oyuncular, bundan sonra kuş seslerini daha az duyacaklar. Ayrıca gökyüzü de eskisine kıyasla biraz daha yenilenmiş durumda. Önceki güncellemelerle kaldırılan canlı renkler seçeneği ile düşük grafik ayarlarında çeşitli seçimlerin yapılmasını sağlayan ayarlar da artık yeniden kullanılabilir hale geldi.

Bu arada, Valve'ın yaptığı çalışmalarda iki farklı bağımsız geliştiricinin adı geçiyor. Bu geliştiricilerin leplubodeslapin ve imik isimlerine sahip olduğunu ifade eden Valve, bu geliştirciler tarafından keşfedilen optimizasyon sorunları ile bazı küçük hataları da düzeltmiş durumda. CS:GO'nun son güncellemesi, an itibarıyla tüm oyuncular tarafından deneyimlenebiliyor.