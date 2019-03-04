IEEE Computer Society(CS), lEEE’nin yazılım, programlama ve donanım gibi bilgisayar mühendisliği konularıyla ilgilenen alt topluluğudur. 100,000’den fazla üyesi ile dünyanın bilgisayar alanındaki en büyük mesleki ve teknik kuruluşudur. Dünya çapında geliştirilen bilgisayar bilimleri ve mühendislik standartlarının %40’ını belirleyen bir otorite konumundadır. Düzenlediği etkinlik ve seminerlerle akademisyenlerin, mühendislerin, bilgisayar bilimcilerin, öğrencilerin ve bilişim meraklısı pek çok insanın bu konuda kendilerini geliştirmesini amaçlamaktadır.

IEEE Hacettepe Üniversitesi Computer Society Chapter, “İnovasyon, İlham Verme, İş Birliği” gibi kavramları ilke edinirken, düzenlenen eğitimler, proje çalışmaları, teknik gezi ve seminerlerin yanı sıra IEEE Türkiye Computer Society’nin IEEE Turkey Computer Society Congress – CSCON etkinliğine ev sahipliği yapıyor. CSCON’19 uluslararası düzeyde bir etkinlik olacak şekilde ilk günü (8 Mart) Ankara’nın en büyük salonlarından biri olan; 3000 kişi kapasiteli fuaye alanına sahip, 8 adet toplantı salonu bulunan ve 2.500 kişilik konferans salonuna sahip Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kültür Kongre Merkezinde yapacak şekilde ikinci ve üçüncü (9-10 Mart) gününde ise teknik eğitimlerin rahatlıkla yapılacağı 200-250 kişi kapasiteli 20 adet dersliklerden oluşan Hacettepe Üniversitesi Yıldız Amfi binası ve ortalama 150 kişi kapasiteli 10 derslikten oluşan Elektrik Elektronik Mühendisliği bölüm binasında devam etmesi planlanmıştır.

IEEE Türkiye Computer Society – UncoSoft Bilişim ortaklığıyla IEEE Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Kolu ev sahipliğinde CSCON' 19 da gerçekleştirilecek olan 9PM Football Managers Game Jame etkinliği, 6-7-8 Mart tarihlerinde katılımcılarını ağırlayacak. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi için uncosoft.com/gamejam web sitesini ziyaret edebilirsiniz.