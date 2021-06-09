CTL, Chromebox CBx2'yi Duyurdu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

CTL isimli teknoloji şirketi, en yeni Chromebox modeli "CBx2"yi duyurdu. Intel'in 10. nesil Core i7 işlemcisinden güç alan mini bilgisayar, 64 GB RAM ve 2 TB SSD gibi önemli özelliklere sahip. CBx2'nin fiyatı ise hak ediyor olsa da ne yazık ki cep yakacak türden.

Chromebook ve Chromebox'lar üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen ABD merkezli teknoloji şirketi CTL, yepyeni bir Chromebox duyurdu. Bilmeyenler için, Apple'ın ürettiği Mac mini ürünlerine benzer bir yapıda olan Chromebox'lar, sahip oldukları ChromeOS işletim sistemi ile kullanıcılara etkileyici bir mobil deneyim sunuyorlar. CTL'nin ürettiği "CBx2" ise sahip olduğu teknik özellikler ile bugüne kadar görülmemiş seviyede büyük bir güce sahip.

CTL Chromebox CBx2, Intel'in 10. nesil Core i7-10610U işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü, DDR4 yapıdaki 64 GB RAM ile destekleyen geliştirici ekip, böylelikle bu tür cihazların performans kaybı yaşaması sonunun da önüne geçmiş oluyor. Bu mini bilgisayarın 2 TB kapasiteli M.2 SSD'ye sahip oluşu, kullanıcıların depolama alanında yaşayabilecekleri sorunları da ortadan kaldırıyor.

Karşınızda CTL Chromebox CBx2

CTL'nin piyasaya sürdüğü yeni Chromebox, ön kısmında iki adet USB 3.0, bir adet microSD ve bir adet de 3,5 mm'lik kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka yüzünde ise 1 adet USB Type-C girişi, 2 adet HDMI girişi, 1 adet Ethernet portu ile iki adet daha USB 3.0 girişi yer alıyor. Böylelikle kullanıcılar için yeterli miktarda bağlantı girişi sunulmuş oluyor. Ancak bu mini bilgisayarın bir eksiği var. Öyle ki GPU olarak, ekstra bir donanım bulunmuyor. Intel Core i7-10610U işlemcinin dahili GPU'su, bu modelin tüm grafik işlemlerini üstleniyor.

CTL yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu Chromebox'a sahip olmak isteyen bir tüketicinin, 1.419 dolar ödeme yapması gerekecek. Bu fiyat, piyasadaki diğer Chromebox'lara kıyasla yüksek olsa da CBx2'nin sahip olduğu yüksek RAM kapasitesi ve güçlü işlemcisi, üstelik bunlarla birleşen 2 TB'lik SSD, bu ürünün fiyatını sonuna dek hak ettiğinin açık bir göstergesi.