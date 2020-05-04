Cubot Note 20'nin İlk Basın Görseli Paylaşıldı

Cubot, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Note 20 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin paylaştığı ilk görsel, telefonun giriş seviyesi bir modele göre modern bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Cubot, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, 2020 yılında piyasaya süreceği ilk 4G akıllı telefonu olan Cubot Note 20'nin ilk basın görselini yayınladı. Paylaşılan görsel, cihazla ilgili beklentileri artırmış durumda.

Cubot Note 20, amiral gemisi bir model olmayacak; aksine bütçe dostu bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacak. Yine de cihaz, orta-üst seviye telefonların yenilikçi tasarımına göz kırpıyor. Giriş seviyesi cihazlara göre nispeten ince çerçeveleri, damla çentik tasarımı ve arka tarafta dörtlü kamera kurulumuyla Cubot Note 20, fiyatına göre makul bir seçenek olabilir.

Cubot, Note 20'nin ilk görüntüsünü paylaştı:

Cubot Note 20, kavisli bir ekrana ve metal çerçeveye sahip. Ekran yan taraflarında ince çerçevelere sahip olsa da alt tarafta biraz daha kalın bir çerçeve sunuyor. Ön kamera ise ekranın üst kısmındaki damla çentikte yer alıyor. Telefon mat mavi renkli bir arka panele sahip ve bu mat tasarım elde daha iyi bir hissiyat sunabilir.

Note 20'nin arka tarafında dört sensör ve LED flaş bulunan yuvarlak bir kamera modülü var. Dört kamera, özellikle uygun fiyatlı bir akıllı telefon için umut verici görünüyor. Telefonun donanım özellikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak cihazın stok Android deneyimi sunan sade bir arayüzle geleceği belirtiliyor.

Telefonun en büyük iddiası fiyat noktasında olacak. Gelen bilgilere göre Cubot Note 20, 1 Haziran'da Aliexpress'te satışa sunulacak. Yani önümüzdeki haftalarda telefonun teknik özellikleri hakkında daha fazlasını öğrenebiliriz.