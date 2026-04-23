Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’nin uzun süredir tartışılan ÖTV krizi yeni bir boyut kazandı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Bakanlık, yüzlerce işlemi kapsayan bir inceleme sonrası ceza kararı aldı.

Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye’de bir süredir gündemde olan Tesla ÖTV tartışması, bu kez sosyal medya üzerinden paylaşılan yeni bilgilerle yeniden alevlendi.

Tesla kullanıcı topluluğu Tesla Club Turkey’nin X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşıma göre Ticaret Bakanlığı, Tesla Türkiye’ye idari para cezası uyguladı.

İçerikten Görseller

Sürecin temelinde, Temmuz 2025’teki ÖTV artışı sonrası yaşanan fiyat farkı uygulaması yer alıyor.

Bu artış kapsamında elektrikli araçlarda ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkarılmış, buna bağlı olarak birçok model bir üst vergi dilimine girerek fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmıştı.

Paylaşıma göre bakanlığın incelemesi, özellikle ÖTV artışından önce ödemesi tamamlanan araçlara odaklandı. Buna göre Tesla Türkiye’nin, satış sonrası süreçte müşterilerden ek vergi tahsil ettiği öne sürülüyor. Bakanlık, bu uygulamayı geniş çaplı bir süreç olarak değerlendirerek 1.300’ün üzerinde satış işlemini incelemeye aldı. Her bir işlem için ayrı idari para cezası kesildiği ve işlem başına cezanın yüz binlerce TL seviyesinde olabileceği ifade ediliyor.

Tesla tarafında henüz resmî açıklama yok.

Konuyla ilgili ne Ticaret Bakanlığı’ndan ne de Tesla Türkiye’den detaylı bir resmî açıklama yapılmış değil. Bu nedenle sürecin kesinleşmesi için taraflardan gelecek açıklamalar belirleyici olacak.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tesla Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com