Cubot P40 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Cubot P40, ödenen paranın karşılığını fazlasıyla veren, uygun fiyatlı bir telefon olarak tanıtıldı. Orta seviyede iddialı özelliklere sahip olan telefon, 89 dolarlık fiyatıyla şaşırtıyor.

Cubot, uzun zamandır söylentilere konu olan bütçe dostu akıllı telefonu Cubot P40'ın üzerindeki perdeyi sonunda kaldırdı. Cubot P40, orta seviyede sınırları zorlayan özellikleri herkesin kolayca erişebileceği bir fiyatla sunmayı amaçlıyor.

Cubot P40, dörtlü arka kamera modülü, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Full HD ekran gibi öne çıkan özelliklere sahip. Segmentine göre oldukça güçlü özelliklere sahip olan cihaz, 89.99 dolarlık (yaklaşık 615 TL) gibi rakipsiz bir fiyatla 6 Haziran'da Aliexpress üzerinden satışa sunulacak.

Cubot P40, modern bir tasarımı orta seviye özelliklerle birleştiriyor

Cubot P40, Incell teknolojisine sahip 6.2 inçlik Full HD ekranla geliyor. Dar çerçeveler, ekran/gövde oranının %90,3 gibi yüksek seviyelere çıkarıyor. Selfie kamerası, ekranın orta üst kısmına konumlandırılmış damla çentikte yer alıyor.

Samsung S5K2T7 sensörüne sahip 20 MP ön kamera, dahili yapay zeka destekli güzelleştirme kullanarak daha iyi selfie'ler çekmeye olanak sağlıyor. Arka tarafta ise Sony IMX486 12 MP ana kamera, yakın çekimler için 5 MP makro lens ve iki adet 2 MP sensör içeren dörtlü arka kamera modülü bulunuyor. Kamera sensörleri, yüksek kaliteli görüntüler için yapay zeka sahne tanıma özelliği de sunuyor.

Cubot P40 fiyat performans noktasında rakipsiz olabilir

Cubot P40, 1.8 GHz dört çekirdekli MediaTek Helio A22 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama gibi iddialı donanım özelliklerini bir araya getiriyor. Güç tasarruflu yonga seti, yoğun güç gerektiren görevleri verimli bir şekilde yönetebiliyor ve akıcı bir çalışma deneyimi sağlıyor. Ayrıca telefonda yapay zeka destekli güç yönetimi ile birlikte 4100 mAh çıkarılabilir batarya var.

Cubot P40, bağlantı tarafında Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, OTG ve GPS özellikleri sunuyor. Artık kullanıcıların vazgeçilmezi olan 3,5 mm ses jakı ve USB Type-C bağlantı noktası da telefonda yer alıyor. Akıllı telefon Siyah, Yeşil ve Mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Ayrıca cihaz kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

Cubot P40, 6 Haziran'dan itibaren AliExpress'te 89.99 dolardan satışa sunulacak, ancak gönderimler sonraki birkaç hafta içinde başlayacak. Fiyatına bakıldığında telefonun en iyi fiyat performans seçeneklerinden biri olduğu söylenebilir.

Cubot P40 tanıtım videosu:

Cubot P40'ın teknik özellikleri: