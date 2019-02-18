e-Devlet'ten Elektrik, Doğalgaz ve Su Aboneliği Başladı

Evlere ve işyerlerine elektrik, su, doğalgaz, telekom gibi abonelikleri başlatmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Vatandaşların artık abonelik işlemlerini başlatabilmek için kurum şubelerine gitmesi gerekmeyecek.

Turkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilen e-Devlet sistemi ile altyapı hizmetlerine yönelik abonelik işlemleri, bürokrasi ile boğuşmak gerekmeksizin internetten gerçekleştirilebilecek.

Yeni devreye girecek olan sistemde elektrik, su, doğalgaz ve telekom abonelikleri sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek. Şubelere gitmek ya da bürokratik işlemlerle boğuşmak gerekmeyecek.

Yeni sistem sayesinde sadece abonelik işlemleri değil, abonelik iptali de kolaylaşacak. İsteyen vatandaşlar işlemlerini şubelerden yapabilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi de uygulamanın başladığını internet sitesinden duyurdu. Açıklamada, "Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğal gaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler” ifadesi kullanıldı.

Aboneliklerinizi e-Devlet üzerinden kontrol etmek için ne yapmanız gerekiyor?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra yaşadığınız şehirdeki elektrik, su veya doğalgaz kurumlarının isimlerini aratarak, resmi sayfalarına gidin. Ardından kurum sayfasında bulunan işlemler listesinden abonelikle ilgili işleminizi bulup tıklayın. Yurdumuzda çok fazla şehir ve çok fazla dağıtımcı olduğu için, bunların her birisi e-Devlet sistemine yavaş yavaş eklenmeye devam ediyor. Bu nedenle eğer arattığınız kurumu e-Devlet üzerinde göremediyseniz, zaman zaman kontrol edebilirisiniz.