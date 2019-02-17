E-Devlet, Vatandaşlara Yeni Abonelik Sistemini Sunuyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yeni uygulamasıyla birlikte vatandaşların tüm abonelik işlemlerini çevrimiçi olarak iptal edebilmesine olanak tanıyacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yönetiminde, Ticaret Bakanlığı'nın ortaklığıyla gerçekleştirilen bu abonelik projesi, vatandaşların abonelik işlemleri için şubelere gitmesinin önüne geçecek.

Bu sistem, vatandaşların abonelik işlemlerini internet üzerinden iptal etmelerini mümkün kılacak. Fakat yine de işlemleri şubelerden yapmaya devam etmek isteyen vatandaşlar için uygulama devam edecek. 2019'un sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının tüm bakanlıklarda ve kurumlarda tamamlanması planlanıyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi, bahsi geçen uygulamanın yarın kullanıma açılacağını internet sitesinde duyurarak şu açıklamayı yaptı: "Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler."