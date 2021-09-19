Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin ziyareti kapsamında gençlerle buluştu ve sorularını yanıtladı. Kripto paraya karşı bakış açısını da paylaşan Erdoğan, böyle bir uğraş içinde olmadıklarını söyledi. Bunun yanında ortalığı birbirine katan sosyal medya yasası üzerine de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü Mersin ziyaretinde, ülkenin farklı yerlerinden gençlerle bir araya geldi ve gençlerden kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Erdoğan’a yöneltilen sorular, temelde ortalığı kasıp kavuran sosyal medya yasası ve ülke yönetiminin kripto dünyası hakkındaki planlarına yönelikti. Kripto dünyasına pek de sıcak bakmadığını bildiğimiz Erdoğan ile birlikte Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kripto paraya açılma derdimiz yok, onlara karşı ayrı bir mücadelemiz var:

Erdoğan’a kripto para hakkındaki sorusunu yönelten bir genç, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankasının dijital Türk lirası platformu oluşturduğunu hatırlattı ve bu kararla birlikte ülkenin kripto para dünyasına açılmayı planlayıp planlamadığını sordu. Erdoğan’ın cevabı ise şu şekilde oldu:

“Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz. Vermeyeceğiz de. Biz şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz”

Bu cevabın ardından Erdoğan, Binali Yıldırım’ın da fikirlerini aldı. Binali Yıldırım ise, kripto paranın mağduriyetlere kapı açtığını, dolayısıyla da ciddi denetim altında olması gerektiğini söyledi. Buna ek olarak, ileride kripto para dünyasının söz konusu yanlışlarını önlemek adına yönetim olarak bazı düzenlemeler yapmanın gerekebileceğini ve bunun için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

"Sosyal medya yasası konusunda endişelenmeyin"

Kripto para dışında bir süredir gündemde olan sosyal medya yasasına yönelik bir soru da alan Erdoğan’a gençler, gündemde olan yasa hakkında endişelenmelerinin gerekip gerekmediğini sordu. Erdoğan’ın cevabı ise şu şekildeydi:

“Hiç endişelenmeyin. Çok rahat olun. Bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu hale getirmek, çok daha rahat hale getirmek, bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerini vermesini sağlamak”

Yaptığı açıklamalarda Erdoğan; sosyal medyayla ilgilenmediğini, toplumdaki ciddi yaraların arkasında sosyal medyanın olduğunu ve bu sebeple sosyal medyadan mümkün olduğunca sıyrılmamız gerektiğini söyledi.