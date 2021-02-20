Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kayıt Süresi Uzatıldı

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre Türkiye'ye yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ve mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için başvuru süresi, salgın dolayısıyla 120 günden 365 güne çıkarıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugün itibarıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte Türkiye'ye yurt dışından yolcu beraberinde getirilen mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için başvuru süresi uzatıldı.

Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi:

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre siyah liste; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşuyor.

Gri liste ise beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarını kapsıyor.

Eşleştirilmiş beyaz liste, 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının ve işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye ait abone numaralarının değiştirilmesiyle oluşturulacak.

IMEI numarası siyah listede yer alan kullanıcılara mesaj gönderilecek:

İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderecek, kısa mesaj alma imkânı olmayan cihazın abonesi ise mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirilecek. Uluslararası daimî veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatöre de bilgi verilecek. IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 Acil Çağrı servisine erişimine izin verilecek.

Kurum kayıtlarında yer almamasına rağmen kullanımda olduğu tespit edilen ve siyah listeye eklendiği tarihten itibaren 120 günlük kullanım süresi içinde kayıt altına alınmayan elektronik cihazlar, "kaçak cihaz" olarak görülmeye devam edilecek ve kullanıma kapatılacak.

Kayıt süresi 365 güne çıkarıldı:

Öte yandan COVID-19 nedeniyle yolcu beraberinde getirilen, mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapılacak. Bu süre daha önce 120 gün olarak uygulanıyordu.

Belirtilen 120 günlük kullanım süresi içinde kayıt altına alınmayan cihazlar açısından, salgın da dikkate alınarak yurda giriş tarihinden geçerli olmak üzere 365 gün içinde kayıt yaptırma ve yeniden kullanıma açtırma olanağı sağlanmış oldu.