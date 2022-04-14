Cyberpunk 2077'nin Genişleme Paketi 2023'te Geliyor

Çıktığı günden beri bol bol eleştirilen ve bir türlü işlerin tam olarak yoluna koyulamadığı Cyberpunk 2077'den yeni ve çok da iç açıcı olmayan haberler geldi.

Yıllar boyu herkesi merakta bırakan, heyecanlandıran ve türlü hayaller kurduran Cyberpunk 2077, 2020'nin Aralık ayında yayınlandı. Ancak oyunun çıkışıyla birlikte tüm oyun camiası adeta çalkalandı. CD Projekt Red karşımıza adeta bitmemiş bir oyunla çıkmıştı; PC'de oyun hatalardan oynanamaz durumdayken, PS4 kullanıcıları oyunu açamadılar bile.

Bu büyük skandal sonrası CD Porjekt Red yapacağı güncellemelerle oyunu toparlayacağına dair sözler verdi. Yavaş yavaş gelen güncellemeler oyundaki pek çok sorunu aylar içerisinde çözse de aradan geçen 1,5 yıla rağmen hala sorunsuz bir oyun deneyiminden bahsetmek ne yazık ki mümkün değil. CD Projekt Red, bir yandan güncellemeler ve iyileştirmelerle çalışırken; bir yandan da önceleri verdiği 'genişleme paketi' sözü üzerinde çalışıyor. Ancak anlaşılan, o tarafta da işler harike gitmiyor.

Cyberpunk 2077'nin genişleme paketi 2023'te gelecek

Şirketten gelen açıklamaya göre stüdyonun oyunu 'bırakmaya' niyeti yok. Hem çeşitli düzeltmeler ve iyileştirmeler, hem de söz verildiği gibi bir genişleme paketi gelecek. Ancak gelen haberlere göre bunun için biraz daha beklememiz gerekecek.

Oyuna ait ilk genişleme paketi için işaret edilen yeni tarih ise 2023. CD Projekt Red'in son dönemlerde epey meşgul olduğunu biliyoruz. Şirket geçtiğimiz haftalarda yeni bir Witcher oyunu duyurdu; ayrıca bunun yanında yeni 'birkaç oyun' üzerinde daha çalıştığı biliniyor.

Ancak bu yoğunluk fazla gelmiş olacak ki, henüz geçtiğimiz gün stüdyo The Witcher 3'ün yeni nesil konsol güncellemesini ertelediğini açıkladı. CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077 faciası sonrası imajını tazelemek için biraz daha uğraşması gerekecek gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? CD Projekt Red'in getireceği tüm bu güncellemeler, genişleme paketleri, yeni oyunlar oyuncuları tatmin edecek mi? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın.