The Witcher 3'ün Yeni Nesil Güncellemesi Yine Ertelendi

CD Projekt RED’in en başarılı oyunu olan The Witcher 3’ün yeni nesil konsollar için hazırlanan güncellemesinin çıkışına günler kala şirket, güncellemenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Son yıllarda oyun sektörünün en çok konuşulan isimlerinden olan CD Projekt Red, önce The Witcher 3’ün başarısıyla daha sonra da Cyberpunk 2077’nin başarısızlığıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Şirketin en sevilen oyunu The Witcher 3’ü tıpkı GTA 5 ve diğer popüler oyunlar gibi yeni nesil konsollara çıkartacağını açıklayan CD Projekt RED, bugün yaptığı açıklama ile yeni nesil konsol oyuncularını üzdü.

The Witcher 3, ikinci kez ertelendi (bu sefer süresiz)

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CD Projekt RED, Witcher 3’ün yeni nesil güncellemesini aslında 2021 yılının sonunda çıkartmak istediğini açıklamıştı. Fakat şirket daha sonrasında yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3’ün yeni nesil güncellemesini 2022 yılının ikinci çeyreğine ertelemek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Pek çok oyuncu güncellemenin yayınlanması için gün sayarken CD Projekt RED’den üzücü haber geldi. Şirket, The Witcher’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyunun yeni nesil güncellemesi üzerinde çalışan ekibi beklemeye aldığını ve oyunun yeni nesil konsollar için hazırlanan güncellemesinin bilinmeyen bir tarihe kadar ertelendiğini açıkladı.

Yapımcı firma oyunun bu kararın neden yapıldığı konusunda ise internet sitesinde yatırımcılar için hazırlanan bir yazıda “Projenin başındaki kişilerin önerilerine göre” karar alındığını belirtti. Oyuncular ise bunun Cyberpunk 2077’yi ya da yeni duyurulan Witcher oyununun daha hızlı geliştirilmesi için yapıldığını düşünüyor.

Görünen o ki yeni nesil konsollarda The Witcher 3’ün keyfini sürmek isteyen oyuncular biraz daha beklemek zorunda. Peki siz CD Projekt RED’in bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?