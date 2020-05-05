Cyberpunk 2077 İçin Yeni Bir Etkinlik Tarihi Paylaşıldı

Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesabı tarafından yapılan bir paylaşımda oyun için düzenlenecek yeni bir etkinlik ve etkinliğin tarihi paylaşıldı fakat etkinlik hakkında hiçbir detay verilmedi.

The Witcher serisiyle yakaladığı inanılmaz başarıyı sürdürmeye devam eden CD PROJEKT RED, yeni projesi olan Cyberpunk 2077’yi duyurduğundan beri oyuncularda büyük bir sabırsızlık bulunuyor. Bu sabırsızlık, The Witcher 3: Wild Hunt ile muhteşem işlere imza atan bir stüdyonun yeni projesiyle daha ne gibi yenilikler sunabileceği merakıyla körükleniyor.

Bugün Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, oyuncuların var olan merakını daha da artırdı. Cyberpunk 2077 tarafından yapılan paylaşımda 11 Haziran tarihinde ‘Night City Wire’ isimli bir etkinliğin bizi beklediği paylaşıldı. Paylaşım, "GET READY! (HAZIRLANIN!)" notuyla yapıldı.

Hiçbir detay paylaşılmadı:

Twitter’da yapılan bu paylaşım bizi heyecanlandırmış olsa da bu heyecanı asıl besleyen şey, Cyberpunk 2077 tarafından etkinlik hakkında hiçbir detayın paylaşılmamasıydı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda yalnızca yazıya, etkinliğin ismine ve tarihe yer verildi.

Tabii bu gönderiden sonra paylaşım altına etkinlik hakkında birçok soru yazıldı. Bu sorulardan cevabı en merak edileniyse elbette "Yeni bir oynanış videosu gelecek mi?" sorusu oldu. CD PROJEKT RED Global Topluluk Lideri Marcin Momot, bu soruya verdiği yanıtta kullandığı GIF'le soruyu cevapsız bıraktı. Momot ayrıca Twitter’da yaptığı bir paylaşımda "Stuff will be shown (Bir şeyler gösterilecek)" sözlerine yer verdi.

Cyberpunk 2077 tarafından etkinliğe dair hiçbir detay paylaşılmazken bu konuda bazı tahminler de yapıldı. Bu tahminlerden birisine göre etkinlikte, oyunun asıl ortamını sonunda göreceğiz. Yani 6 bölgeden oluşan ve bugüne kadar yalnızca 2 bölgesini gördüğümüz oyunu, sonunda tam anlamıyla keşfedeceğiz.

Normal şartlar altında nisan ayında çıkacağı açıklanan Cyberpunk 2077, maalesef geliştirici şirket CD PROJEKT RED tarafından 17 Eylül'e ertelendi. Şu anki tek beklentimiz bu oyunun diğer stüdyoların oyunları gibi koronavirüs nedeniyle tekrar ertelenmemesi.